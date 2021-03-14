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HP: “Sağlık kadroları güçlendirilmeli"

Halkın Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir bildirge hazırlayarak, son bir yılda pandemiyke birlikte daha da zorlaşan şartlarda özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı. 

14 Mart 2021 Pazar 13:30
HP: “Sağlık kadroları güçlendirilmeli"
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HP’den yapılan yazılı açıklamada; “Ülkemizde hem sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de halkımızın tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak kaliteli sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı. 
Bildirgede, koronavirüs küresel salgınının bugüne dek dünyada 119 milyon vakaya rastlanmasına ve 2.64 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Salgının sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan tüm dünyada kalıcı etkiler bıraktığı; pandemi ile birlikte, kamusal sağlık hizmetlerinin altyapı ve kadro açısından güçlü olmasının ne kadar önemli olduğuyla bir kez daha yüzleşildiği kaydedildi.

“SAĞLIK İŞ GÜCÜ PLANLAMASI YAPILMALI, YASAL BOŞLUKLAR TAMAMLANMALI”
Açıklamada, sağlık altyapısında ciddi eksiklikleri bulunan ülkede, pandemiyle birlikte yatak, test ve yoğun bakım kapasitesinin bir yıl içerisinde artırıldığı ancak sağlık iş gücü planlamasındaki eksikliklerin, yasal boşlukların ve var olan yasaları uygulamadaki eksikliklerin bu süreç içerisinde kendini göstermeye devam ettiği kaydedildi.

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Halkın Partisi’nin hazırladığı bildirgede sağlık alanında yapılması gerekenler maddeler halinde şu şekilde sıralandı:
“Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de devletin ilgili kurumları, üniversiteler ve sağlık örgütleri ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir “pandemi ulusal eylem planı” oluşturulmalı. Sosyal ve ekonomik hayatın aksamadan devamı için aşılama çalışmaları hükümetin en büyük önceliği olmalı. Aşılama bir program çerçevesinde ve yaş aralıkları gözetilerek sürdürülmeli, hastalığı ağır geçirme riski en yüksek olan yaşlıların ve kronik hastalığı olanların aşılanmasına öncelik verilmeli. Yerel bulaşın yayılmasının önlenmesi için iş yerlerinin Covid19 önlemlerine uyup uymadığı konusunda etkin denetim yapılmalı ve rastgele testler hız kesmeden devam etmeli. Ev karantinası, denetlenebilir bir sistem kurulabilmesi şartıyla elektronik bileklik ve/veya interaktif uygulamalar ile birlikte hayata geçirilmeli. Kamu Sağlık Hizmetleri'nin etkin bir şekilde verilebilmesi için devlete bağlı hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı eksiklikleri giderilmeli. Verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, halkımızın kendi bölgesine en yakın kamu sağlık kuruluşundan sağlık hizmetine erişimini sağlamak, belli merkezlerde yığılmaları önlemek ve altyapı eksikliklerinden doğan sevkleri engelleyebilmek açısından bu adımlar büyük önem taşımakta. Yarım kalan Girne ve Güzelyurt Hastaneleri, devlet laboratuvarı, Amatem Projesi gerekli kaynak aktarılarak ivedilikle tamamlanmalı. Pandemi Hastanesi'nin etkin şekilde çalışması için altyapı eksiklikleri acilen giderilmeli. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası günümüz koşullarına göre düzenlenmeli, hemşire istihdamı yanında, ihtiyaçlı olan tüm dallara gerekli personel alımları yapılmalı. Temel Sağlık Dairesi'nin Teşkilat Yasası günümüz koşullarına göre güncellenmeli, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen Ulusal Odak Noktası biriminin daire çatısı altında oluşturulmalı, epidemiyoloji ve biyoistatistik uzmanlığı olan kişilerin ulusal odak noktasında görevlendirilmesi bir an önce yapılmalı. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen alt komitelerin tamamı hemen oluşturulmalı, yasanın etkin çalışması için hazırlanmış olan tüzükler ivedilikle hayata geçirilmeli. Sağlık merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi bir devlet politikası haline getirilmeli, 112 Acil Hizmetler Birimi ve paramedik kadrolarındaki eksiklikler kısa sürede giderilmeli. Yeni açılan Pandemi Hastanesi ve Kalkanlı Yaşam Evi kadroları yasal bir zemine oturtulmalı, ülkemizde önemli bir ihtiyaç haline dönüşen yaşlı bakım evlerinin sayısı artırılmalı. E-Sağlık hemen devreye sokulmalı, ülkemizde yaşamını sürdüren her bireyin hasta hakları ve mahremiyet korunarak kullandığı ilaçları, alerjileri, kronik hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar gibi tüm tıbbi verileri kayıt altına alınmalı.       İlaç takip sistemi hayata geçirilerek ülkeye, devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine giren ve çıkan tüm ilaçlar takip altına alınarak kontrolü sağlanmalı, ilaç depolama alanları çağdaş hale getirilmeli. Özel ve kamu eczanelerinin, hastanelerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin tümünün merkezi bir sisteme bağlanması, yazılan reçetelerin online sistem üzerinden takibinin ve denetiminin yapılması sağlanmalı”

 

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Son Güncelleme: 14.03.2021 15:36
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