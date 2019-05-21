HP Parti Meclisi UBP’yle hükümet kurulması konusunda karar vermek üzere toplandı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’yle koalisyon hükümeti kurulması konusunda karar vermek üzere toplandı.

İki partinin koalisyon görüşmelerinde ortaya çıkan sonucun değerlendirileceği HP Parti Meclisi toplantısı, Genel Başkan Kudret Özersay başkanlığında yapılıyor. Emekliler Cemiyeti’nde yer alan toplantı saat 19.00’da başladı.

UBP Parti Meclisi ise, saat 20.30’da Sarayönündeki parti binasında toplanacak.

Toplantı sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik. Başka heyetler arası görüşe olmayacak. Muhtemelen aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” demişti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler ve diğer konularda görüşmeler yaptıklarını ve Parti Meclisi’ne bilgi vereceklerini söylemiş, uyum içinde çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetmişti. Tatar, sonucu bu akşam geç saatlerde paylaşacaklarını belirtmişti.