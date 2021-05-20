HP Milletvekili Rogers’in Meclis konuşması

“EN ÖNEMLİ MİSYONUMUZ HIZLI ŞEKİLDE TOPLUMUN AŞILANMASI OLMALIDIR”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, koronavirüs pandemisinden kurtulmanın tek anahtarının, başka yeni tedaviler çıkana kadar, aşı olduğunu söyledi, “Özellikle ülkemizin lokomotif sektörleri turizm ve yüksek öğrenim uluslararası seyahate açık olmamızı şart kılarken, bunu güvenli şekilde sağlamanın tek yöntemi aşılanmadır. Dolayısıyla ülke olarak en önemli misyonumuz şu anda ülkenin risk gruplarından başlayıp toplum bağışıklığına ulaşılana dek en etkin ve en hızlı şekilde nasıl toplumu aşılayacağımız olmalıdır” ifadesini kullandı.

“DİJİTAL AŞI PLATFORMU ÜZERİNDEN TURİSTLERE AŞI RANDEVUSU VERİLDİĞİ DOĞRU MUDUR?”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yapan Rogers, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Ali Pilli dönemindeki aşılanma stratejisini eleştirdiğini, sürecin daha şeffaf ve adaletli şekilde yürüteceğini söylediğini hatırlattı, Üstel’in göreve geldikten sonra halihazırda oluşturulan dijital aşı platformunu yerine yeni bir aşı platformu hazırlatarak törenlerle halka tanıttığını söyledi. Rogers konuya ilişkin Sağlık Bakanı Üstel’e bazı sorular yöneltti: “Ancak son zamanlarda bu platform ile ilgili aldığımız bilgiler, ortaya atılan iddialar endişe vericidir. Oluşturulan bu dijital aşı platformunun tamamen bu platformu hazırlayan şirketin elinde olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu sisteme erişimi olmadığı doğru mudur? Sağlık Bakanlığı’nın halkımızın kişisel bilgilerinden kronik hastalıklarına kadar hassas veriler içeren bu sistemi tamamıyla özel bir şirkete devrettiği doğru mudur? Bu şirket ile bir gizlilik protokolü imzalanmış mıdır? Bu verilerin korunması ile ilgili herhangi bir önlem var mıdır? Özellikle veri eksikliğinin büyük bir sorun olduğu Sağlık Bakanlığı’nda, kaç kronik hastamız, kaç kanser hastamız ve benzeri birçok eksikliklerle karşı karşıya iken ve bu noktada aşı başvurularının yapıldığı sistemle bu bilgilere erişme fırsatımız varken biz bu verileri özel bir şirkete mi devrettik? Yurtdışından gelip karantinaya giren bazı turistlere bu sistem üzerinden aşı randevusu verildiği doğru mudur?”

“KAÇ KİŞİYE AŞI YAPILDIĞI HALKLA PAYLAŞILMALI, BU BİLGİLER HALKIN YÖNETİME GÜVEN DUYMASI İÇİN GEREKLİDİR”

Ülkeye bugüne dek Türkiye Cumhuriyeti’nden 140 bin Sinovac aşısı, Avrupa Birliği’nden de 30 bin 750 tane aşı geldiği bilgisini paylaşan HP Milletvekili, bu aşıların ne kadarının uygulandığını, kaç kişinin çift doz aşı olduğunu sordu. 65 yaş üstü, 50-65 yaş arası, 40 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kaç kişinin aşı olduğunun paylaşılmasını da isteyen Rogers, bakanlığın bu bilgileri şeffaf olarak halka açıklanması gerektiğini söyledi. Rogers konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Yüz yüze eğitimin başlamasının aşılama konusuna bağlanması çocuklarımızı yüz yüze eğitimden mahrum bırakmıştır. Örneğin bu konuda herhangi bir uzlaşı sağlandı mı? Aşılanma sürecinin şeffaflıkla halkla paylaşılması, halkın devlete güven duyması için gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor, devlete güven duyulan ülkelerde pandemi daha iyi yönetilmiştir. Ülkemizde hükümet edenlere rağmen pandemi yönetiliyor” dedi.

Rogers, yakın zamanda Sağlık Bakanlığı’na 30 yeni mevsimlik işçi daha alındığı bilgisini paylaşarak, “Sağlık çalışanlarımızı, hekimleri, laboratuvar çalışanlarını, hemşireleri iş güvencesiz çalıştırılmaya devam ederken ve bu konularda hala somut bir adım atılmamışken, hala mevsimlik işçi almaya devam mı ediyorsunuz?” diye sordu ve yakın zamanda yapılan hemşirelik sınavlarında sınavı geçen hemşireler arasından kadro artırımına gidilerek kadrolu hemşire almak yerine hükümetin partizanlıkla mevsimlik işçi alma yoluna gittiğini söyledi.

“ÜLKEYE GELMEK İSTEYECEK TURİSTLERİN BİLGİ EDİNEBİLECEĞİ COVID WEB SİTEMİZİN OLMAMASI SORUNDUR”

Koronavirüs pandemisi başladığı günden itibaren dünya ülkelerinin birer Covid sayfası oluşturarak ülkelerinin Covid19 durumunu, ülkeye giriş çıkış koşullarını ve benzeri bilgilerin hepsinin ulaşılabileceği web siteleri yaptıklarını anlatan, bu bilgilerin ülkeye gelmek isteyen turistler için de önemli olduğunu vurgulayan Rogers, “Ülkemizde Covid sayfası ev karantinasına veya aşıya nasıl başvurabileceğimiz ile ilgili bilgi içerirken, yurtdışından gelen kişiler için ülkeye seyahat için gerekli bilgiler, karantina koşulları ve ödemeleri, ülkeye kapalı turizm için nasıl gelinebileceği gibi hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. Bir yerlerde bu bilgi eğer varsa, benim basit bir internet taraması ile bu bilgilere ulaşamamış olmam da bir sorundur” dedi.

“HÜKÜMET ÇİFT AŞI İLE TURİZM KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPACAK MI?”

Turizm Bakanı’nın “3 Haziran’dan itibaren çift aşı ve çift PCR ile ülkeye turist gelmelidir” açıklamasını da değerlendiren HP Milletvekili Rogers, “Buna kim karar verecek? Yetkili Bakan niyet beyanı yaparken, bu süreci planlayacak olan kimdir? Hükümet yetkilileri bir birine topu atarken zaman geçiyor. Hükümet çift aşı ile turizm konusunda bilgilendirme yapacak mı? Eğitimde, turizmde, ülkeyi ilgilendiren en önemli konularda hükümet hep topu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine atarak sorumluluk almaktan kaçmaktadır” dedi.

Rogers, ülkemize turistlerin gelebileceği yollardan birinin de Güney havaalanları olduğunun altını çizerek, “Güney’den turistlerin Kuzey’e geçebilmesi İngiltere gibi ülkemize yoğun turist akışı olan ülkelerden turist alabilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Türkiye üzerinden gelecek İngiliz turistler ülkelerine döndüklerinde otelde izolasyona girmeleri gerekirken, Güney Kıbrıs’tan seyahat edenler evde izolasyona girebilecektir. Bu da Güney Kıbrıs’tan uçuşu daha az maliyetli ve daha çekici kılacaktır. Bulaş seviyesi ülkemizle aynı olan, düşük riskli ve aşılamada büyük yol katetmiş İngiltere’den ülkemize turist çekmek ülkemiz ekonomisi ve turizmi açısından önemlidir. Yarın İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde Güney ve Kuzey arasında kapıların açılması, geçiş şartlarının uyumlaştırılması konuşulacaktır. Benim de üyesi olduğum bu komitenin rolü önemli olduğu kadar toplum liderimiz olarak Cumhurbaşkanlığı’nın da bu konuda proaktif olması önemli olacaktır” ifadesini kullandı.