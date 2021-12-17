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HP Milletvekili Erek Çağatay'dan öneriler

HP Milletvekili Erek Çağatay, insanların gelirlerinin enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini belirterek, önerilerini sıraladı

17 Aralık 2021 Cuma 09:41
HP Milletvekili Erek Çağatay'dan öneriler

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, ülke insanının gelirinin enflasyona karşı ezdirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu noktada maaş ayarlamasının daha sık yapılması gerekiyor. Eşelmobil uygulamasının daha sık yapılması değerlendirilmelidir” dedi.
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay BRTK’da, Aziz Karaaziz’in konuğu oldu.  Erek Çağatay, HP’nin ekonomik önerilerinin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, kamu reformu ve vergi reformunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Ülkede üretimin sıkıntılı bir noktada, ithalat rakamlarının ihracat rakamlarına göre çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Çağatay, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için gerçekçi politikalar ve ortak akla ihtiyaç olduğuna işaret etti.
Ekonomik krizle şu anda farklı bir varoluş mücadelesi göstermek gerektiğini söyleyen Çağatay,  “Burada kazanan yok, herkes kaybediyor. Birileri çok daha fazla eziliyor. Düşük gelirliler ezim ezim eziliyor. Büyük işletme sahipleri de büyük şekilde kaybedeceğini görmelidir” dedi.
 
“KURUMSALLAŞMA ŞART”
Hükümetin başını kumdan çıkarması gerektiğini ifade eden Çağatay, temel gıda, temizlik malzemeleri ve çocuk bezi gibi ürünler için gümrüklerde döviz kuru sabitlemesi, ülkeye giren hammaddelerin ucuzlatılması, temel gıda ürünlerine navlun gibi vergiler eklenmeyerek, çıplak fiyat üzerinden vergi alınması ve bunun rafa yansımasının denetlenmesi gibi önerilerde bulunduklarını söyledi.

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Çağatay, devletin hızlıca vergi adaleti uygulaması gerektiğine dikkat çekerek, vergi reformunu hayata geçirip, vergi dilimleri düşürülüp vergiyi toplamak için de denetlemenin yapılması gerektiğini vurguladı. 
Çağatay, “Çarkları döndürmek için devlette kurumsallaşma şarttır. Kamu reformu, vergi reform şarttır” diye konuştu.
Çağatay, “Kayıt dışı ekonomi yüzde 70’i bulmuş durumdadır. Bu kabul edilir bir rakam olamaz. Kayıt altındaki ekonominin üzerinde fersah fersah kayıt dışı ekonomimiz vardır” diyerek, vergi oranları düşürüldüğünde, insanların da daha rahat vergilerini ödemelerinin sağlanacağını dile getirdi.
Bir diğer önemli noktanın da eşelmobil sistemi olduğuna değinen Çağatay, eşelmobilin daha sık değerlendirilip, enflasyona karşı gelirleri ezdirmemek gerektiğini, bu noktada da maaş ayarlamasının sık yapılması, asgari ücrette de bir an önce güncelleme yapılması ve özel sektörde de işverene prim desteği yapılmasının şart olduğunu söyledi.
 
“ULUSLARARASI KATKI ALMANIN DEĞERLENDİRİLİP ZORLANMASI GEREKİR”
Çağatay, pandeminin ülkenin lokomotif sektörü olan turizmi vurması yanında, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle ülke ekonomisinin ciddi derecede etkilendiğini, bu konunun Türkiye makamlarıyla oturulup görüşülmesi gerektiğini söyledi. Çağatay, taahhüt edilen kredi ve hibelerin verilmesi anlamında Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım talep etmek gerektiğini ifade etti.
Çağatay, “KKTC ne yazık ki tanınmış bir devlet değil. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınıyor. Tanınmamışlık bizi uluslararası finans kuruluşlarına ulaşmakta engelliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi noktalara ulaşmamız sorunludur. Ama biz diplomasi seferberliği düzenleyerek burada haklılığımızı ortaya koyabiliriz” dedi. Çağatay, uluslararası katkı almanın da değerlendirilip zorlanması gerektiğine değindi.

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Anahtar Kelimeler:
Erek Çağatay
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