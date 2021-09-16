HP Milletvekili Atakan hükümeti eleştirdi

HP’den verilen bilgiye göre, Hakikat WebTV yayınına katılarak gündemi değerlendiren Atakan, hükümetin, “halkın sorunlarından bihaber olduğunu, yaptığı açıklamalarla halkla adeta dalga geçtiğini” iddia etti.

Hükümetin kendi içinde kopukluklar yaşadığını, halktan koptuğunu anlatan HP Milletvekili Atakan, “Biz bunu kesinlikle hak etmiyoruz” dedi.

“Bakanlar Kurulu’nda imzalanan kararlardan bakanların haberinin nasıl olmadığını?” soran Atakan, eleştirilerde bulundu.



Son dönemde vefat ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşta “Bizi kötü bir senaryo mu bekliyor” endişesi olduğunu ifade eden Tolga Atakan, vatandaşa “aşı olun” çağrısı yaptı.Pandeminin ekonomi üzerindeki etkisine de değinen Atakan, “Açılımla birlikte vakaların artışı zaten kırılgan olan ekonomimizi çok olumsuz etkiledi. Herkes, kış döneminde bu olumsuzluk artar ve bu durum bir kapanmaya neden olur mu korkusunu yaşıyor. Aslında bir anlamda şanslıyız; aşıya ulaşamayan ülkeler varken bizde birden fazla aşı çeşidi mevcut. Bu fırsattan vatandaşın yararlanması çok önemli. Tabii ki hiçbir aşı yüzde yüz korumuyor ama ağır geçirmeyi engelliyor, kolay iyileşmeyi sağlıyor, bağışıklık sisteminin kötü etkilenmesini önlüyor. Dolayısıyla kimse aşı olmaktan çekinmesin” dedi.“DEVLETİN DEVAMLILIĞI ESAS ALINMADI, PROJELER TAMAMLANMADI”Atakan, devletin devamlılığı esasına dayanarak, Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde edindiği pandemi tecrübesini aktarmak ve bakanlık dönemlerinde başlatılan, yarım kalan projelerin devam edip hayata geçirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını mevcut hükümete belirttiklerini ancak herhangi bir cevap almadıklarını anlattı.