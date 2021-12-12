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HP Lefkoşa ilçesi üyeleri biraraya geldi

HP Lefkoşa İlçe Başkanlığı bugün etkinlik düzenleyerek, üyeleriyle bir araya geldi. HP Genel Başkanı Özersay etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hepinizde memleket sevgisini görüyorum” dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 11:32
HP Lefkoşa ilçesi üyeleri biraraya geldi

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı, dün düzenlediği etkinlikle, Lefkoşa ilçesi üyeleriyle bir araya geldi. Adayların da katıldığı etkinlikte, 23 Ocak 2022 seçimleri öncesi moral ve motivasyon yüksekti.

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Düzenlenen coşkulu etkinlikte HP Genel Başkanı Kudret Özersay da üyelere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Özersay konuşmasına, “Hepinizde memleket sevgisini görüyorum” sözleriyle başlayarak, ülkenin sahipsiz olmadığını ve bu ülkeyi sahipsiz bırakmayarak hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti.

Ülkede ekonominin, halkın alım gücünün, gençlerin geleceğinin ve devletin itibarının yerlerde olduğuna dikkat çeken Özersay “Anayasa ve hukuk yerlerdedir. Bu yerlerde olan itibarı tutup ayağa kaldırmak için önce bizim ayağa kalkmamız lazım. Hep birlikte ayağa kalkıp Halkın Partisi’ni iktidara taşıyacağız” dedi.

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