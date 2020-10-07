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HP, koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi bu akşamki olağanüstü toplantısında koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 01:35
HP, koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı
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Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi bu akşamki olağanüstü toplantısında koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

Kararı HP Genel Başkanı Yenal Senin toplantının ardından açıkladı. Senin, bugün Ankara'da açıklanan Kapalı Maraş açılımına karşı olmadıklarını, Maraş'ın HP'nin projesi olduğunu belirterek, bu konuda Başbakan tarafından HP'ye bilgi verilmemesini gerekçe gösterdi.

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Senin "Toplumun gözü önünde cereyan eden ve vicdanları yaralayan olaylar karşısında sessiz kalamazdık" dedi.

Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar'ın Maraş'la ilgili açıklamasının ardından HP Parti Meclisi, bu akşam Emekliler Cemiyeti lokalinde olağanüstü toplandı.

Koalisyon hükümetinde 3 koltukla temsil edilen Halkın Partisi (HP), koalisyon hükümetinden çekilme kararının alınmasının ardından toplantıya katılanlar toplantı odasından şarkılar eşliğinde coşkuyla inerek basına açıklama yapılacak yere geldi.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 01:49
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