HP, Kıb-Tek’teki “akaryakıt açığı ve alımı” konusunda bilgi ve belge talep etti

“YASAL SÜRE İÇİNDE TATMİNKAR YANIT VERİLMEMESİ DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) “akaryakıt açığının oluşması ve akaryakıt alımı” konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’e bilgi ve belge talebi başvurusunda bulundu.

Halkın Partisi, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında bugün talep edilen bu bilgi ve belgelere ilişkin olarak, yasada öngörülen süre içerisinde, “tatminkar” bir yanıt verilmemesi durumunda yasal süreç başlatacaklarını açıkladı.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıb-Tek tarihinde görülmemiş açığının oluşması ve ihalesiz akaryakıt alımının incelenmesi” için adım atıldığı ifade edildi. Açıklamada, “İhalesiz bir biçimde alımı yapılan yakıtın halk sağlığına ve çevreye zarar verebilecek bir nitelikte olup olmadığını, hangi rafineriden tedarik edildiğini ve hangi fiyata satın alındığını, şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde aydınlatmak için hukuka başvurulduğu” kaydedildi.



Bakanlığa ve Kıb-Tek’e yapılan yazılı başvuruda, kurum tarihinde ilk kez ihalesiz yakıt alımı yapıldığına işaret edilerek, “yakıtın niteliği ve içeriğini gösteren test sonuçlarının alınıp alınmadığı, alındıysa test sonuçlarının paylaşılması; yakıtın temin edildiği Dörtyol’da bir Fuel Oil rafinerisi olmadığından hareketle, yakıtın hangi rafineriden tedarik edildiğine dair bilgi ve bunu belgeleyen Rafineri Opsiyon Belgesinin paylaşılması” talep edildi. Yakıtın hangi fiyata satın alındığı ve hangi fiyata taşındığına dair bilgi ve belgelerin paylaşılması da istendi.HP, bakanlık ve KIB-TEK’ten yasal süre içerisinde gelecek bilgiler çerçevesinde bu konunun detaylarını kamuoyu ile paylaşacağını belirtilen açıklamada, “Soru işaretlerinin devam etmesi durumunda kurumun zarara uğratılması ve halk sağlığının tehlikeye atılması hususlarını dikkate alarak yargı yoluna gideceği” uyarısında da bulundu.Açıklamada, “Halkın Partisi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’in bu konulardaki sorular ile bilgi ve belge taleplerine, yasal süre içerisinde tatminkar yanıt verilmemesi durumunda, konuyu mahkemeye taşıyacaktır. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde, Kıb-Tek’i tarihinde hiç olmadığı kadar kötü ve aciz bir noktaya getirenlerden yargı önünde hesap soracaktır” denildi.Parti tarafından yapılan açıklamada, “Bu ülkeyi seven herkesi, Kıb-Tek’in ve kurumlarımızın iyi yönetilmesine sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadesine de yer verildi.