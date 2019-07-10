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HP İskele İlçe Başkanlığı’na Yılmazoğulları seçildi

HP İskele İlçe Başkanlığı’na Yılmazoğulları seçildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:11
HP İskele İlçe Başkanlığı’na Yılmazoğulları seçildi

Halkın Partisi (HP) İskele  İlçe Başkanlığı’na Yılmaz Yılmazoğulları seçildi.HP İskele İlçe Kongresi’nde gerçekleştirilen seçim sonucunda Mesut Genç görevi Yılmaz Yılmazoğulları’na devretti. 

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre kongrede bir konuşma yapan HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı   Kudret Özersay, İskele ilçesinde birden fazla adayla seçim yapılıyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve bunun hem demokrasi hem de parti içinde emek koyup mücadele edilen temel prensipler açısından önemli olduğunu söyledi..İçinde bulunduğumuz dönemde insanların siyasi hareketlerden ve siyasi partilerden uzaklaştığını belirten Başbakan Yardımcısı Özersay, “Toplumsal düşünmek, paylaşımcı olmak ve herkesin elini taşın altına koyması bence son derece önemlidir” dedi.

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Kıbrıs’ı yakın gelecekte önemli gelişmelerin beklediğini söyleyen Özersay şöyle konuştu:
“Ada’nın etrafında sıcak olaylar yaşanıyor. Hatta o kadar sıcak ki memlekete füze bile düşebiliyor. Gerek askeri gerek siyasi gerekse doğal zenginlikler anlamında önemli gelişmeler bizi bekliyor. Biz bu gelişmeleri oturduğumuz yerden izleyebiliriz de… Ama Kıbrıs Türk halkı geçmişte bazı şeylere geç kaldığında ya da doğru zamanda hareket edemediğinde bir aktör olmaktan çıktığını, başkaları tarafından belirlenen bir kaderi yaşamak zorunda kaldığını tecrübeyle görmüştür. Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı olarak ülkede fikir düzeyinde de bir ayrışmaya gidiyoruz. Kıbrıs’ta 50 küsur senedir hep yaptığımız gibi iki toplumlu, iki bölgeli federasyonu müzakere edecek bir kişiyi mi seçeceğiz yoksa daha farklı daha yeni fikirleri tartışmaya açık, dogmatik düşünmeyen bir duruş mu sergileyeceğiz? Bunu da belirleyeceğimiz bir seçim olacak.”

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI…
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz bir karar vermediklerini dile getiren Özersay, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği açısından kritik ve stratejik bir eşik olduğunu görebiliyorsak o zaman benim de bir adım atmam gerekebilir. İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Önümüzdeki dönemde gerçekten bu memleketin geleceğinde söz sahibi olabilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerekirse parti olarak oturup karar vereceğiz. Ve bu yolda yürüyeceğiz” dedi. 

YILMAZOĞULLARI: “İSKELE’DE HP’Yİ ÇOK DAHA İYİ BİR YERE TAŞIYACAĞIZ”
HP İskele İlçe Başkanı Yılmaz Yılmazoğulları ise verilen desteğe teşekkür etti; birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.Yılmazoğulları, uyumla çalışacaklarını, iyi işler yapacaklarını ve HP’yi İskele’de çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını ifade etti. 

 

Son Güncelleme: 10.07.2019 10:24
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz YılmazoğullarıHalkın Partisi
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