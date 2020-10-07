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HP: "Hükümetin bozulma nedeni Ersin Tatar’dır"

Akşam saatlerinde toplanan HP Parti Meclisi koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 08:52
HP: "Hükümetin bozulma nedeni Ersin Tatar’dır"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş kararınını ardından “Bu Maraş'ın açılması değil, Maraş'a dair açıklamadır. Bir koalisyon olduğunu ve bu kadar önemli kararların birlikte alınmasının şart olduğunu belli ki Sayın Tatar halen daha anlayamamış, öğrenememiştir. Devletin başı olmaya, Cumhurbaşkanı olmaya aday olan birisinin devletin nasıl çalıştığını bilmiyor ya da göz ardı ediyor olması vahimdir” açıklamasını yapmıştı.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, “Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar’dır” dedi.

Senin’in açıklamaları şöyle:

“Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır.

Dış politikayla doğrudan ilgiil olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır.

Toplumun gözü önünde cereyan eden son hadiseler karşısında sessiz ve tepksizi kalmamız mümkün değil.

HP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumululuk bilinciyle hareket edeceğiz.

Maraş konusunda, uluslarası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı bir şekilde görüş bildirmiştik. HP’nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir.

Mevcut durum seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğnün bozulması bizim için önemlidir.

Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve devletteki bütünlüğün bozulmasının sebebi Sayın Ersin Tatar'dır.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 09:33
Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiKktc Hükümet Bozuldu
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