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HP heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti. 

28 Aralık 2021 Salı 14:00
HP heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti

HP’den verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında Özersay, kamu hizmetlerinde partizanlığın önüne geçecek, panzehir görevi görecek en önemli unsurun devlette dijital dönüşüm ve online hizmet olacağını, bu konuda geçmişte hükümette oldukları dönemde başlattıkları projeleri tamamlayacaklarını söyledi. 
Özersay, Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde seyrüsefer ve benzeri hizmetlerin online olarak yapılabilmesinin, KDV iadesinin banka kartları üzerinden yapılabilmesinin mümkün kılındığını bundan sonraki süreçte de özellikle tapu ve benzeri devlet dairelerinde bu konularda ilerleme kaydedeceklerini vurguladı. 
Herhangi bir tanıdık, torpil olmaksızın kamudan hizmet alabilmenin önündeki en önemli engellerin kaldırılması için dijital dönüşüm ve online hizmetlerin önemine dikkat çeken Kudret Özersay “Halkın Partisi’nin bu vizyonu aynı zamanda bu ülkenin gençlerinin ve profesyonellerinin vizyonudur” ifadelerini kullandı.


 “GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BU ÜLKEYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ”

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Halkın Partisi’nde hem genç girişimci hem de Genç Profesyoneller Platformu’nun içerisinden çıkan milletvekili adayları olduğunu belirterek, platformun ortaya koyduğu vizyonu kendilerine yakın gördüklerini, seçimden sonra da diyalog içerisinde olmayı önemsediklerini söyledi. Özersay, genç profesyonellerin değişen dünya şartları içerisinde karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm önerilerini de birlikte bulmaya ve ortak akıl çerçevesinde hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi.
“Önümüzdeki dönemde 23 Ocak’ta yapılacak seçimden sonra Halkın Partisi olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzun mesajını sizlere vermek istiyoruz” diyen Özersay, seçimin ertesinde üstlenecekleri görevlerde platform yetkilileri ile daha kurumsallaşmış diyalog ve istişare içerisinde olmayı önemsediklerini belirtti. 
Özersay, “Çünkü değişen dünya şartları çerçevesinde sizlerin ortaya koyacağınız ve koymakta olduğunuz vizyon, değişen dünya şartları içerisinde sizlerin karşı karşıya kaldığınız yeni sorunlar, yeni çözüm önerilerini gerektiriyor. Biz bu yeni çözüm önerilerini sizinle birlikte bulmaya ve ortak akıl çerçevesinde hareket etmeye hazır olacağız” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 15:06
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