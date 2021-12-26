banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
DP adaylarını tanıttı
DP adaylarını tanıttı
UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı düzenledi
UBP çalıştay düzenledi
Meclis 9 Aralık'tan sonra ilk toplantısını yapacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
banner404

HP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını bu sıkıntıların aşılabilmesi için Halkın Partisi olarak geniş tabanlı ve uzun ömürlü bir hükümetin oluşması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

26 Aralık 2021 Pazar 13:15
HP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret etti

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay ve Halkın Partisi milletvekili adayları Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, “Hükümet ortaklarından birinin Meclis’te grubu bulunamayacak kadar az milletvekili olması halinde 26-27 çoğunlukla hükümet güvenoyu alsa bile çalışamaz ve iş yapamaz, bunu son bir yılda hepimiz gördük. Bunun için seçim ertesinde kurulacak olan koalisyonun geniş tabanlı, güçlü bir çoğunluğa sahip olan ve grubu bulunan partilerin bir araya gelmesiyle oluşması gerekir” diyen Özersay, Halkın Partisi’nin bu açıdan yapıcı bir tutum içerisinde olacağını söyledi ve seçmenlerin oylarını toplum menfaatini düşünerek kullanmaları çağrısı yaptı.

Özersay, “Yaşadığımız sıkıntıları aşmaya halkın gücü yeter. Yeter ki, halkımızın bu potansiyelini görmesine yardımcı olacak, bu potansiyeli ortaya çıkaracak istikrarlı hükümetler olsun.  Tüm sıkıntıların çözümü için halkın gücü yeter” diyerek, ayakları yere basan, akılcı politikaların ortaya çıkacağı ve uygulanacağı bir dönemin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“BİZİM TEK DERDİMİZ YAŞANABİLİR BİR ÜLKE VE BİZE YAKIŞAN BİR DÜZEN KURMAKTIR”

banner341
Ziyaretler sırasında, HP’nin bugüne kadar ortaya koyduğu çabanın, devleti daha iyi çalışır ve halkı tarafından sahip çıkılan bir hale getirmek için olduğunu ifade eden Özersay, “Bizim açımızdan bu son derece önemli bir husustur” dedi.

Krizlere yönelik, akılcı ve hızlı karar alabilmenin önemli olduğuna dikkat çeken Özersay, ülkede pandeminin başladığı dönemi hatırlatarak, o dönem hızlı kararlar alınmasaydı bugün çok daha kötü olaylarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Bugün gelinen aşamada ülkedeki ekonomik krizin yönetilemediğini belirten Özersay, akaryakıtta yaşanan tedarik sıkıntısını örnek gösterdi.

“Bize göre gailesi halkın yanında durmak olan insanların bu göreve gelmesi gerekir” diyen Özersay, toplumdan beklentilerinin de gailesi memleket olanlara sahip çıkması olduğunu belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 26.12.2021 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da paylaşım bakkalı hizmet vermeye başlıyor
Lefkoşa’da paylaşım bakkalı hizmet vermeye başlıyor
KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı
KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi
Arap Baharı 10 yıl sonra DAÜ’de irdelendi
Arap Baharı 10 yıl sonra DAÜ’de irdelendi
63 yaşındaki covid-19 hastası hayatını kaybetti
63 yaşındaki covid-19 hastası hayatını kaybetti
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor
Tüketiciler Derneği, fiyat denetimlerine başlayacak
Tüketiciler Derneği, fiyat denetimlerine başlayacak
UBP adayları, Arasta ve Belediye Pazarı'nı ziyaret etti
UBP adayları, Arasta ve Belediye Pazarı'nı ziyaret etti
Partilerin oy pusulasında yer alacağı sıra yarın belirlenecek
Partilerin oy pusulasında yer alacağı sıra yarın belirlenecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim