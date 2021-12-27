HP heyeti Girne bölgesindeydi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP’li milletvekili adayları dün önce Girne Açık Pazarı’nda düzenlenen kermesi ziyaret etti, ardından da sırasıyla, Beylerbeyi, Ozanköy, Çatalköy ve Esentepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Özersay, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, bir yıldan uzun bir süredir sokakta halkla iç içe olduklarına dikkat çekerek, farklı sektör temsilcilileri ve sivil toplum örgütleriyle temas ettiklerini belirtti.

“Tüm sektörleri, farklı sivil toplum örgütlerini dinliyor, istişare ediyoruz. Bunu yapmak için seçim süreci başlamasını beklemedik, insanımız da bunun farkındadır. Bazıları sadece seçim zamanında ortaya çıkıyorlar ama halkımız bunu çok iyi biliyor, halk her şeyin farkındadır” diye konuşan Özersay, ülke yararı için çalışmaya aday olanlarla kendi menfaatinin peşinde olanların farkını en iyi bilenin halk olduğunu belirtti.



HP’nin kriz yönetebilen bir parti olduğuna işaret eden HP Lideri Özersay, pandeminin başladığı günlerde hızlı kararlar alarak süreci kontrol altına tuttuklarını belirtti.

Ülkede son zamanlarda akaryakıt arzında yaşanan gelişmeleri de anımsatan Özersay, “Hükümet edebilmenin, yönetmenin gereği akaryakıt arzını sağlayabilmektir mesela. Bu hükümet olmanın sorumluluğudur. HP olarak hükümette olduğumuz 3 yıllık süreçte insanımıza bunu yaşatmadık. Bu öngörebilme, planlamayla ilgilidir. Yönetebilmekle, halkı düşünmekle, halk için çalışmakla ilgilidir” diye konuştu.

