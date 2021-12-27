banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
banner405

HP heyeti Girne bölgesindeydi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, genelde dünyanın ama özelde de KKTC’nin sarsıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Önümüzdeki dönem de kolay bir dönem olmayacak. Sorunların çözülebilmesi için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” dedi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 13:35
HP heyeti Girne bölgesindeydi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP’li milletvekili adayları dün önce Girne Açık Pazarı’nda düzenlenen kermesi ziyaret etti, ardından da sırasıyla, Beylerbeyi, Ozanköy, Çatalköy ve Esentepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.
Özersay, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, bir yıldan uzun bir süredir sokakta halkla iç içe olduklarına dikkat çekerek, farklı sektör temsilcilileri ve sivil toplum örgütleriyle temas ettiklerini belirtti.
“Tüm sektörleri, farklı sivil toplum örgütlerini dinliyor, istişare ediyoruz. Bunu yapmak için seçim süreci başlamasını beklemedik, insanımız da bunun farkındadır. Bazıları sadece seçim zamanında ortaya çıkıyorlar ama halkımız bunu çok iyi biliyor, halk her şeyin farkındadır” diye konuşan Özersay, ülke yararı için çalışmaya aday olanlarla kendi menfaatinin peşinde olanların farkını en iyi bilenin halk olduğunu belirtti.

banner341
Özersay, “Sadece ülke değil dünya da hem ekonomi hem sağlık hem de eğitim ve sosyal politikalar anlamında ciddi sarsıntılı bir döneme girdi. 23 Ocak seçimleri ertesinde ülkeyi çok ciddi sorunlar bekleyecek, tüm bunların zaman içerisinde çözülebilmesi için canla başla çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye Halkın Partisi olarak hazırız, bir başka ifadeyle zor olduğunu çok iyi bildiğimiz bu göreve hazırız” dedi.
HP’nin kriz yönetebilen bir parti olduğuna işaret eden HP Lideri Özersay, pandeminin başladığı günlerde hızlı kararlar alarak süreci kontrol altına tuttuklarını belirtti.
Ülkede son zamanlarda akaryakıt arzında yaşanan gelişmeleri de anımsatan Özersay, “Hükümet edebilmenin, yönetmenin gereği akaryakıt arzını sağlayabilmektir mesela. Bu hükümet olmanın sorumluluğudur. HP olarak hükümette olduğumuz 3 yıllık süreçte insanımıza bunu yaşatmadık. Bu öngörebilme, planlamayla ilgilidir. Yönetebilmekle, halkı düşünmekle, halk için çalışmakla ilgilidir” diye konuştu.
 

banner360
Son Güncelleme: 27.12.2021 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
LTB Kızılbaş Parkı oyun alanı Asya Rıdvanoğlu adı ile anılacak
LTB Kızılbaş Parkı oyun alanı Asya Rıdvanoğlu adı ile anılacak
İzcan: “İrademizi geri almak için boykot”
İzcan: “İrademizi geri almak için boykot”
Partilerin oy pusulasındaki sırası  ve propaganda konuşmalarının yayın sıraları belirlendi
Partilerin oy pusulasındaki sırası  ve propaganda konuşmalarının yayın sıraları belirlendi
Başbakan Sucuoğlu, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
Başbakan Sucuoğlu, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
Tatar, Kamu-Sen ve Kamu-İş başkanları ile görüştü
Tatar, Kamu-Sen ve Kamu-İş başkanları ile görüştü
Etimesgut Belediyesi, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti
Etimesgut Belediyesi, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti
Özkan: “Amcaoğlu protokolün içeriği konusunda derhal açıklama yapmalı”
Özkan: “Amcaoğlu protokolün içeriği konusunda derhal açıklama yapmalı”
Güç-sen yarın tam gün greve gidecek
Güç-sen yarın tam gün greve gidecek
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim