Halkın Partisi (HP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerine devam ediyor.

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyeleri dün akşam Serhatköy ve Şahinler’i ziyaret etti.

Köylerde gerçekleştirilen sohbet toplantılarında, AB projesi olan "Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları Deposu ile Transfer İstasyonu" kurulması için Şahinler köyünün seçilmesine ilişkin tepkili olan köy halkının görüşleri dinlendi.

Bunun yanında, her iki köy halkı da önceki hükümetler tarafından alt ve üst yapıları tamamlanmamış şekilde, kırsal kesim arsalarının plansızca dağıtımının yapılmasının kaosa neden olduğunu ifade ederek mağduriyetlerini dile getirdi.