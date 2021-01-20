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HP Genel Sekreteri Manavoğlu oldu

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:38
HP Genel Sekreteri Manavoğlu oldu
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Halkın Partisi kurultayının ardından ilk parti meclisi toplantısını yaptı. Halkın Partisi yeni Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.

Genel Başkan Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkisi birbirinden değerli yol arkadaşlarım Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu. Bu akşam Parti Meclisimizin ilk toplantısı sonucunda Halkın Partisi Genel Sekreterliği görevini Jale arkadaşımız, Gülşah arkadaşımıza devretmiştir. Jale arkadaşıma çok zor bir dönemde özveriyle vekaleten bu görevi yerine getirdiği için yürekten teşekkür ederim. Yeni Genel Sekreterimiz Gülşah hanıma yeni ve zorlu görevinde başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır, İnandığımız bu yolda biz çalışacağız, halk kazanacak” ifadelerine yer verdi. 

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