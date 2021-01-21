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HP Genel Başkanı Özersay'ın Meclis konuşması...

21 Ocak 2021 Perşembe 20:30
HP Genel Başkanı Özersay'ın Meclis konuşması...
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ÖZERSAY, ESNAFA VE İŞİNİ KAYBEDENLERE DÖNÜK VERGİ VE ELEKTRİK KOLAYLIĞI TALEP ETTİ

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede giderek daha da derinleşen ekonomik koşullar nedeniyle kazanç elde edemez noktaya gelen esnaf, işten çıkarılan işsiz kalan gençler ve Güney’de çalışıp işine gidemeyen, geliri kalmayan vatandaşlar için vergi ve elektrik konularında hükümetin bazı kolaylıklar ve açılımlar yapması gerektiğine vurgu yaptı. Mecliste bütçeyle ilgili açılış konuşması yapan Özersay, Halkın Partisi olarak, 2018’de meclise girdikleri günden bugüne 3-4 bütçe görüşmesine tanıklık ettiklerini, hükümetlerin bütçeyle ilgili olarak ne kadar hareket marjı olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Bütçedeki mali gelirlerin bir oranı olduğunu söyleyen Özersay, hükümetin mali gelirlerde bu yıl geçen yıla göre yüzde 0,53 artışı neye göre öngördüklerini sordu? HP Genel Başkanı şöyle devam etti:

“Hükümet bu artışı neye göre öngörüyor? Hangi tahminlerden hareketle bu rakam ortaya koyuldu? Bugün esnafın dükkanının kapısından içeriye giren müşteri sayısına, ki kimi zaman kimse girmiyor, esnafın cirosundaki ve ekonomideki daralmaya baktığınız zaman, yerel gelirlerle bu artışı kesinlikle sağlayamazsınız. Vergi gelirlerinizi artırarak da büyük ihtimalle yapamayacaksınız. Verginin oranını artırmaya kalkarsanız zaten ekonomiyi tamamen bitireceksiniz. Bu gelir artışını gümrük gelirlerinizin dövizdeki artış nedeniyle artacağını hesaplıyorsanız, ülkeye gelen ve yaşayan insan sayısındaki azalma ve yurtdışından tedarik edilen mal miktarındaki daralma nedeniyle döviz artsa bile Maliye’nin geliri ne oranda artacağı şüphelidir. Kritik soru şudur: Piyasa daralırken, ülkede bu sıkıntılar yaşanırken esnaftan da daha yüksek vergi alınamayacağı aşikarken bu gelir artışını hangi temelde hesaplıyorsunuz?”

 “HÜKÜMET YÜZDE 11’LİK DESTEĞİ HANGİ KAYNAKLA VERECEK?”

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Salgınla karşılaşıldığında Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun amacı dışında ama dolaylı yoldan o amaca hizmet edecek şekilde kullanıldığını belirten Kudret Özersay, bin 500 TL ve iki bin TL desteğin tam verilemediğinin ortada olduğunu ifade etti. Özersay şu sözlerle devam etti: “Hükümet yapmış olduğu açıklamalarla yüzde 11 desteğinin haziran ayına kadar devam etmesi yönünde bir beklenti oluşturdu. Bu söylenenin karşılanıp karşılanamayacağı konusunda bir soru işareti var. Çünkü bu fon artık bu maksatla kullanılamaz. Fon ancak sigorta emeklilerinin maaşlarının ödenmesi gibi ana sorumluluklar için kullanılabilecek. Verdiği artıyla bu rakamları ödemek mümkün değil. Önümüzdeki dönemde Covid19 bağlamında destek vermeye devam edecekseniz, bu kaynağı nasıl yaratacağınızı çok iyi çalışmanız gerekir.”

“ESNAFA KATKI İÇİN, AŞISINI OLAN KIBRISLI RUMLAR’IN ÜLKEMİZE GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRILMALI”

Kıbrıs Rum tarafından KKTC’ye geçen ve aradaki döviz – Türk Lirası farkından dolayı ülkemizde harcama yapan Kıbrıslı Rumlar konusunda sağlık nedeniyle bazı tedbirler alındığını ancak Kıbrıs Rum tarafında aşılama programının devreye girdiğini hatırlatan Özersay, hükümete, her iki aşısını da yaptırmış olan Kıbrıslı Rumlar’ın KKTC’ye geçişinde bir kolaylık yapılıp yapılmayacağını sordu. Özersay, bunun esnaftaki hareketlilik için bir gereklilik olduğunu savundu.

“KKTC KISA VADELİ ÖNGÖRÜLERE DAYANAN BÜTÇELERLE YÖNETİLİYOR”

“Anayasa bütçenin beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde doğru bir planlamayla yapılması gerektiği mantığı üzerine kurulmuştur” diyen HP Genel Başkanı, uzun süredir beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde bir yaklaşım ortaya koyulamadığını söyledi. KKTC’nin kısa vadeli öngörülere dayanan, Türkiye Cumhuriyeti’yle yapılacak ekonomik protokoller temelinde bu öngörülerin desteklendiği bütçeler ile yönetildiğini aktaran Özersay, dünya ekonomisinin de bugün gelmiş olduğu nokta itibariyle öngörülebilir bir yapı olmaktan çıktığına işaret etti. Özersay, “Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokollerin sadece yapılıp yapılmaması değil, yapıldıktan sonra protokolde öngörülen kaynakların belirtilen tarihte aktarılmamasıyla ilgili olarak başka hedef sapmaları yaşadığımız bir gerçektir. Bu nedenle bir hükümet ekonomik protokol yaptığı zaman o rakamı alacağı anlamına gelmiyor. O açıdan da ülkemiz bütçesi ve içindeki rakamlar farazi kalıyor” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.01.2021 21:57
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiHalkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay
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