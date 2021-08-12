HP Genel Başkanı Kudret Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Yardımcısı ile görüştü

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings ile görüştü.

Yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından aktaran Özersay, görüşmede aşılı olan kişilerin ve AB ülkeleri ile Birleşik Krallık’ta eğitim gören vatandaşların seyahatleri hakkında konuştuklarını bildirdi.

Vatandaşların AB ve Birleşik Krallık’a girişlerinde karantina gibi bir zorlukla karşılaşmaması için pratik çözümlerin devreye konulmasının gerekliliğine işaret eden Özersay, “Biz muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya, yabancı muhataplara da çözüm önerilerimizi aktarıp konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Aşısını yaptırmış olan kişilerin ve özellikle AB ülkelerinde ve Birleşik Krallık'ta eğitim gören gençlerimizin seyahatlerinde ve yabancı ülkelere karantinasız girebilmelerinde yaşanan sorunları dün İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings ile yaptığımız görüşmede ele aldık.

Bu konuda çok geç kalındı ve fazlasıyla zaman kaybedildi, insanlarımızın mağdur edilmemesi için pratik çözümler hemen devreye konulmalı, bu sorun çözülmelidir.

Biz muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya, yabancı muhataplara da çözüm önerilerimizi aktarıp konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”