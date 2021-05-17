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HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:30
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
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ÖZERSAY’DAN BAŞBAKAN’A: “BÖYLE BİR HÜKÜMET KURARAK MEMLEKETİ HÜKÜMETSİZ BIRAKTINIZ”

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e seslenerek “Siz böyle bir hükümet kurarak memleketi hükümetsiz bıraktınız” ifadesini kullandı. Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak azınlık hükümet tanımını hatırlatan Özersay, hükümetin azınlık hükümetin ne olduğunu anlamamakta ısrar ettiğini söyledi ve literatürü açıp bakmalarını önerdi. Özersay, “Parlamenter demokrasinin beşiği olan Birleşik Krallık parlamentosunun sayfasında azınlık hükümeti nedir diye bir bakın. Azınlık hükümeti, hükümeti oluşturan bir veya birden fazla siyasi partinin sahip olduğu milletvekili sayısının çoğunluğa sahip olmaması demektir. Hükümeti oluşturan birden fazla siyasi parti var mı? Var. Bu hükümetin meclisteki milletvekili sayısı 24’tür. Hatta Yeniden Doğuş Partisi’nden Sayın Bertan Zaroğlu istifa ediyorsa, sayınız 23’tür. Yani siz bir azınlık hükümetisiniz ve muhalefetle uzlaşarak ilerleme zorunluluğunuz buradan geliyor” diye konuştu.

“KOMİTELERİN SAYISINI HER AKLINIZA GELDİĞİNDE DEĞİŞTİREMEZSİNİZ, MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ’NÜ İHLAL ETMİŞ OLURSUNUZ”

Başbakan’ın komitelerde çoğunluğa sahip olmayı istemesi konusuna da değinen Özersay, hükümetin komitelerde çoğunluğa sahip olmamasına sebep olarak da azınlık hükümeti olmalarını gösterdi. Başbakan’ın dörtlü hükümet örneğinin doğru bir örnek olmadığını belirten Özersay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendilerini ‘bağımsız’ adleden milletvekillerine de şu soruyu sormak gerekir. Onlar hükümet milletvekili midir, UBP milletvekili midir? Kendileri istifa ederken halkın önüne çıkıp ‘Biz nisap vereceğiz ve hükümetin önünü açmak için destek veriyoruz’ demişlerdi, ‘Hükümetle pazarlık ettik, hükümetin ortağıyız’ dememişlerdir. Hükümetin doğrultusunda oy kullanmadığı zamanlar olmuştur. Kendilerinden de ‘Biz hükümet ya da UBP milletvekiliyiz’ dediklerini duymadım. Özetle hükümetin meclisteki sayısı bu nedenle de şu an 24’tür. Hükümet siyaset bilimi açısından da parlamenter demokrasi açısından da bir azınlık hükümetidir. Dolayısıyla bugünkü hükümetin dörtlü koalisyonla mukayese edilmesi saçmadır. Komitelerin sayısı konusunda danışma kurulu karar almıştır. Sizlerin de imzaları buradadır. Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle bu kararlar alındı. Meclis İç Tüzüğü’nü açıp okuyun. Her aklınıza geldiğinde ya da yaşadığınız bir tıkanıklığı aşmak istediğinizde komitelerin sayısını değiştiremezsiniz. Çünkü bunu yapmaya kalkarsanız Meclis İç Tüzüğü’nü ihlal etmiş olursunuz.”

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Son Güncelleme: 17.05.2021 17:10
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