HP'den Özersay'a destek kararı

HP Parti Meclisi'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle bu akşam Emekliler Derneği lokalinde yaptığı toplantıdan Özersay'a destek kararı çıktı.

HP Genel Başkanı Yenal Senin toplantının ardından yaptığı açıklamada, Parti Meclisi’nin gerek üyelerden gerek toplumun her kesiminden gelen talepler doğrultusunda oy birliğiyle bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Senin, “Gerek vizyonu gerek Kıbrıs konusundaki duruşu, gerek dış politikadaki aktifliği gerekse de Türkiye ile ilişkiler ve diğer konular bağlamında da örtüştüğümüz ve aynı vizyonda olduğumuz bağımsız aday olan Özersay’a hem sahada hem de gönüllerde tam destek verdiğimizi beyan ediyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılma kararı aldığını ve HP Genel Başkanlığı görevini de bıraktığını 9 Ocak'ta açıklamıştı.