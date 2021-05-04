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HP, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve Gazimağusa ilçe Başkanı Tolga Özçelik bugün saat 10:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. Konuşmalar tamamlandıktan sonra hediyeler takdim edildi.

04 Mayıs 2021 Salı 12:11
HP, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti
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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın ziyarette yaptığı konuşma şu şekilde:

“Siyasetimizde akademik hocaların da olması farklı bakış açıları getirmesi onun sonrasında da ülkemizi daha iyi yönetilmesi için düşünsel olarak katkıda bulunan siyasetçilerimizin artması, bunların bazılarının Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mensubu olması çok önemlidir.

 Günün sonunda görevlerinizi yaptıktan sonra herkes akademik hayatına veya eski görevine dönecektir. Eminim çok faydalı bir görüşme olacak ve fikir alışverişinde bulunacağız. Biz Doğu Akdeniz üniversitesi olarak bu pandemi sürecinde tasarruf tedbirleri anlamında çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Öğrencilerinizin güvenlikli sağlıklı bir şekilde derslere devamı için çalışmalar yaptık, uzaktan eğitim yönünde karar almak durumunda kaldık. Rotasyon usulü ile çalışma noktasında bazı kararlar ürettik. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bu süreci en iyi şekilde yürütebildiğimizi düşünüyorum.

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Hocanın konuşmasını tamamladıktan sonar HP Genel Başkanı Özersay konuşmasına devam ediyor;

“ Doğu Akdeniz üniversitesi ülkemizde aslında son derece önemli ve kurumsallaşmasını tamamlamış olan en köklü üniversitedir. Sadece benim de içerisinden geldiğimde üniversite olduğu için değil ama samimiyetle tabii daha önce başka üniversitelerle ilgili olarak da bazı sorumluluklarımız oldu. Bütün üniversitelerimiz önemli ama en köklü kurumlarından birisi olması açısında Doğu Akdeniz üniversitesinde özellikle ziyaret etmek istedik, çünkü HP olarak sadece hükümetteyken değil muhalefetteyken sorunları doğru tespit etmek, beklentilerin ne olduğunu doğru tespit etmek istiyoruz. Bu talepleri mecliste dile getirmek istiyoruz.

Hükümet parlamenter sistem içerisinde biliyorsunuz muhalefetin görevi hükümeti denetlemek somut öneride bulunmak, yapıcı bir biçimde belli bazı yönde hareket etmesi için baskı oluşturmaktır. Kamu veya kamu-özel, yarı kamu gibi değişik yorumlar ve niteliğine sahip olan Doğu Akdeniz üniversitesi'nin kendi çalışmaları içerisinde tespit ettiği, sıkıntıları ve talepleri vardır. Bu talepleri doğru ele alabilmek için HP olarak sizleri ziyaret etmek istedik.”(MHA)

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HpDaüAykut Kocanın
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