HP, Anayasa değişikliğini desteklediğini duyurdu

Halkın Partisi, Yüksek Mahkeme’de yargıç sayısının artırılmasını öngören ve sonuçlanması uzun zaman alan dava dosyaları ile ilgili sorunların giderilmesini sağlayacak Anayasa değişiklini desteklediğini duyurdu.
HP’den yapılan açıklamada, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek referandumda Halkın Partisi olarak, oylarının “Evet” yönünde olacağı kamuoyuyla paylaşıldı.
11 Ekim’de sandık başına gidildiğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, Yüksek Mahkeme yargıç sayısının artırılmasını sağlayacak Anayasa değişikliğine yönelik referandum için de oy kullanılacağı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sorunsuz işleyen bir yargı yapısı halkımız için büyük gereksinimdir. Halkın Partisi olarak, devletin en önemli kurumlarından biri olan yargıya olan güvenin korunması gerektiği görüşündeyiz.”