“Hoşgeldin Bebek Hatıra Ormanı”na ilk fidanlar dikildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçen ‘Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında ilk fidanlar, bugün düzenlenen törenle dikildi.

1 Nisan 2021’de başlayan proje KKTC’de doğan her bebek için bir ağaç dikilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında ailelerine sertifika gönderilen bebekler adına Kalkanlı-Tepebaşı bölgesinde, her sene ocak- şubat aylarında fidan dikimi yapılacak.

Bu çerçevede bugün Kalkanlı- Tepebaşı bölgesinde 17 Mayıs 2020’de yanan ormanlık arazide hazırlanan alana ilk fidanlar dikildi.

2 binden fazla çam, servi, harnup ve badem fidanının ekildiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçiren, başta eşi Sibel Tatar ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Böylesi bir projeyi hayata geçirmenin kolay olmadığını vurgulayan Tatar, projeyle yılda en az 2 bin fidanın dikilmesinin ve projenin sürdürülebilir olmasının hedeflendiğini anlattı.

Bölgede çıkan yangını unutmanın mümkün olmadığını kaydeden Tatar, bölgeyi eski haline getirmek için büyük bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

Ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve yeşili koruma adına yapılan tüm çalışmaların çok değerli olduğuna dikkati çeken Tatar, orman yetiştirmenin uzun yıllar aldığına işaret ederek yangınların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

“YAZ GELMEDEN ELEKTRİK KABLOLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”



Cumhurbaşkanı Tatar, yangınların önüne geçmek adına elektrik hatlarına da dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, yaz mevsimi gelmeden özellikle orman arazilerindeki elektrik kablolarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.Çevreye ve gelecek nesillere verilen bu önemin KKTC’nin çağdaş bir ülke olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Tatar, bunun dünyaya verilen bir mesaj olduğunu da kaydetti.SİBEL TATAR: “DÜNYA KÜRESEL ISINMA TEHDİDİ ALTINDA”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, projeyle yangınlar nedeniyle azalan ormanları yerine koymayı, yeni ormanlar oluşturmayı, çevre bilincini artırmayı, çocukların ailelerine ve ülkelerine bağlılığını sağlamayı ve küresel ısınmaya karşı harekete geçmeyi amaçladıklarını anlattı.Dikim yapılan alanda 17 Mayıs 2020’de çıkan yangın nedeniyle 280 binden fazla ağaç yandığına işaret eden Sibel Tatar, bu yılki etkinlikle bölgeye 2 bin 315 fidan dikileceğini, hedefin 5 yıl içerisinde bölgeye minimum 13 bin fidan dikmek olduğunu kaydetti.Dünyanın küresel ısınma tehdidi altında olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, KKTC’nin de ülke olarak buna engel olabilmek için elinden gelenin, ağaç ekmek olduğunu anlattı.TARIM BAKANI OĞUZ: “YANGINLARDAN DERS ALMAK GEREK”Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında, projenin, çocukların “bir dikili ağaç” sahibi olarak hayata başlaması adına önemli olduğunu vurguladı.Bölgede yangın çıktığı dönemde kendisinin yine Tarım Bakanı olduğunu hatırlatan Oğuz, bugün araziyi ağaçsız görmenin içini burktuğunu söyledi.Bölgenin eski halini almasına büyük önem verdiğini dile getiren Oğuz, bu gibi olaylardan ders almanın, teknik ve altyapı anlamında güçlenmenin ve mevcut ormanları koruyarak bunlara yenilerini eklemenin görevleri olduğunu vurguladı.Toplumun bu olay karşısında gösterdiği duyarlılığa ve gerçekleştirilen projeye teşekkür eden Oğuz, yeni doğan bebeklerin ve fidanların ülkeye ve dünyaya değer katacağını da sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu- Fotoğraf: Süleyman Önal