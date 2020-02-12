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“Hoş Gelişler Ola” Girne’de Seyirciyle Buluştu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında “Hoş Gelişler Ola” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

“Hoş Gelişler Ola” Girne’de Seyirciyle Buluştu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında “Hoş Gelişler Ola” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:27
“Hoş Gelişler Ola” Girne’de Seyirciyle Buluştu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında “Hoş Gelişler Ola” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre “Hoş Gelişler Ola” isimli oyun Tiyatro Birileri'nin kurucusu ve oyuncusu Utku Erişik tarafından sahnelendi. 
Kurtuluş Savaşı temalı iki perdelik oyunun gösteriminde konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Kurtuluş Savaşı’nın milli mücadele döneminin çocuklarıyla kadınlarını, savaşın gizli kahramanlarını bu oyun sayesinde tanıdık. Utku Erişik beyefendinin elinde çok miktarda belge ve resim olduğunu bu oyun sayesinde bir kez daha anladık” dedi.

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YARIN “K HARFİ YETERLİDİR”LE DEVAM EDECEK
Açıklamaya göre Tiyatro Günleri yarın “K Harfi Yeterlidir” adlı oyunla devam edecek. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebiliyor.
 

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Son Güncelleme: 12.02.2020 17:30
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