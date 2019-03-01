Hocalı Katliamında Şehit Edilenler İçin Camilerde Mevlid Ve Dua Okundu

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Din İşleri Başkanlığı, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı Kasabası’nda Ermeniler tarafından yapılan katliamda şehit olanları bugün Mevlit ve dualarla andı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hocalı katliamında şehit olanlar ve tüm şehitler için ülke genelinde tüm camilerde dua edildi.

İskele Merkez Camii, Güzelyurt Fatih Camii, Gazimağusa Osman Fazıl Polat Paşa Camii, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefkoşa Hz. Ebubekir Camii ve Lefke Mahkemeler Camii’nde Mevlit ve dua okundu.

(EMR/FEZ)

