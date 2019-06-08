Hizmetler takdir topluyor

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
HİZMETLER TAKDİR TOPLUYOR
Ergün YAHAT
Yeniboğaziçi belediyesi Mustafa Zurnacılar'ın göreve gelmesinin ardından beldelere yönelik hizmetler hız kazanıp güzel işler yapılmaya devam ediyor.
Salamis Gazimağusa ana yolu üzerinde bulunan eyva çemberi düzenlenip Salamis Harebelerini simgeleyen heykellerle ışıklandırılıp ayrı bir güzellik kazanırken. Mormenekşe köyünde Atatürk parkı girişinde bulunan Atatürk büstü bakımsızlıktan dökülmüş vaziyetde iken bakım ve onarımı yapılarak büst yenilenirken çember duvarları tamir edilip üstü çiçek bahçesine döndürüldü.bölge sakinleri konuya duyarsız kalmayan belediyeyi takdir ettiler.
Son Güncelleme: 08.06.2019 11:01