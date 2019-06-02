Hizmet Sen Din İşleri Yasası’nın Anti Demokratik Maddeler İçerdiğini İleri Sürdü

İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDUKLARINI BİLDİRDİ

Lefkoşa, 2 Haziran 19 : Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), Din İsleri Yasası hazırlanırken kendi görüşlerinin alınmadığını kaydetti ve yasanın “anti-demokratik maddeler içerdiğini”, din işlerinde demokrasi, temel insan hakları ve özgürlükleri yok ettiğini ileri sürdü.

Hizmet-Sen Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı yazılı açıklamasında, “din ve vicdan özürlüğünü ortadan kaldırdığı, ülkedeki dini ibadetlerin Din İsleri Başkanı’nın iki dudağı arasında olduğu” iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne baş vuruda bulunduklarını bildirdi.

Din görevlileri, müezzinler ve kayyımların emeklilik hakkı kazandıkları gerekçesiyle, zorla, kandırılarak emekli edildiklerini de iddia eden Kurumanastırlı, Din İşleri Komisyonu’nun, kaldırılması, yetki ve görevlerinin, Vakıflar İdaresi’ne devredilmesi gerektiğini ileri sürdü.



Kurumanastırlı, din görevlileri ile konuya duyarlı halkın bu konuyla ilgili görüşlerini Hizmet-Sen’e bildirmelerini de istedi.(ÖZ/HA)