Hizmet-Sen, Din İşleri Dairesi yasasının “faşizan” bir yasa olduğunu savundu

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen) Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı, Din İşleri Dairesi Yasası’nın “faşizan” bir yasa olduğunu savundu.

Kurumanastırlı yaptığı yazılı açıklamada; din görevlileri ve müezzin-kayyımların emeklilik hakkı kazandıkları gerekçesiyle zorla veya aldatılarak emekli edildiğini iddia etti.

İlkokul mezunu bile olmayan bir sendika temsilcisinin Din İsleri Komisyonu Üyesi olabileceğini belirten Kurumanastırlı, bahse konu komisyon üyesinin, yasa altında, yüksek eğitim yapmış bir din görevlisini imtihan edebilme yetkisine sahip olduğunu ileri sürdü.

Yasada öngörülen Din İsleri Komisyonu’nun anti demokratik olduğunu, bu nedenle kaldırılıp, yetki ve görevlerinin Vakıflar İdaresi’ne devredilmesi gerektiğini öne süren Kurumanastırlı, Din İsleri Başkanı’na verilen “farklı dinlere mensup dini yetkililer ile istişare ve işbirliği yapma” yetkisini de eleştirdi.

Kurumanastırlı, “yasanın; birçok anti demokratik madde içerdiğini, din işlerinde demokrasi, temel insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü tanımadığını, ülkedeki Müslüman, Hıristiyan, Musevi ve Alevi Müslümanların ibadet hakkının Din İsleri Başkanı’nın iki dudağı arasında olduğunu” savundu.