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Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği'nden açıklama

 “SİYASİ PROGRAMSIZLIK VE POPÜLİST POLİTİKALAR, PATATESİ KAÇAKCILIK MALZEMESİ YAPTI”

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği'nden açıklama

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), patates kaçakçılığına ilişkin basına yansıyan son haberler hakkında değerlendirmede bulunarak, siyasi programsızlık ve popülist politikalar sonucunda patatesin kaçakçılık ürünü haline getirildiğini belirtti.

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TUTDER’den yapılan açıklamada,  “Dar gelirli tüketici pahalılık nedeniyle patatese sadece uzaktan bakarken; üretici ürününün karşılığını alamamaktan şikayetçiyken; patatesi endüstriyel ürün haline getiren fabrika sürekli zarar ederken; ülkeye ithal parmak patates girişi akıl almaz kotalar ve yaptırımlar sebebiyle neredeyse durmuşken;  doğanın bize bahşettiği bu eşsiz ürün, devletin adil rekabet koşullarını, ekonomik aklı, üretici ve tüketici ihtiyaçlarını dikkate almayan politikaları nedeniyle ülke ekonomisine katma değer sağlaması yerine, kaçakçılığın öznesi olmuş durumdadır” ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada, ekonomik kararları alacak siyasi mekanizmaların çalışmaması nedeniyle,  ekonominin “saldım çayıra Mevla’m kayıra” durumunda olduğu  öne sürüldü ve ülkenin bir an önce siyasi istikrara kavuşması ve gereken ekonomik tedbirlerin sektörlerle iş birliği çerçevesinde bir an önce alınması gerektiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 12.05.2022 15:49
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