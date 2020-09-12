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Hızal 13 Eylül Tarihine Kadar Durdurulan Yurtdışı Gelişlerin Ay Sonuna Kadar Uzatılması Çağrısında Bulundu

HIZAL: “SAĞLIK  ALTYAPISI YETERSİZ.  SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİCİ ADIMLAR ATILMADIĞI,  GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADIĞI TAKTİRDE KAPANMA DAHİ BİR İŞE YARAMAYACAK”

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:24
Hızal 13 Eylül Tarihine Kadar Durdurulan Yurtdışı Gelişlerin Ay Sonuna Kadar Uzatılması Çağrısında Bulundu
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HIZAL: “SAĞLIK  ALTYAPISI YETERSİZ.  SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİCİ ADIMLAR ATILMADIĞI,  GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADIĞI TAKTİRDE KAPANMA DAHİ BİR İŞE YARAMAYACAK”

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, salgınla ilgili genel durumu kontrol altına almak, olağanüstü şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına biraz olsun rahatlama getirmek ve pandemiye karşı etkili olabilecek organizasyonların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, 13 Eylül tarihine kadar durdurulan yurtdışı gelişlerin (vatandaşlar ve öğrenciler hariç) ay sonuna kadar uzatılması çağrısında bulundu.

Hızal yazılı açıklamasında, ülkenin her bölgesinden yerel vaka ve temaslı haberleri geldiğine, sağlık altyapısının yetersizliğine dikkat çekti ve sağlık altyapısını güçlendirici adımlar atılmadığı,  gerekli hazırlıklar yapılmadığı taktirde kapanmanın dahi bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

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Hükümetinin karantinasız girişlerde ısrar etmesi sonucunda ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, özellikle son dönemlerde yerel vakalarda ciddi bir artış ve yüzlerce temaslının ortaya çıktığını belirten Hızal, virüsün yayılmasını önleyici daha etkin denetimin şart olduğunu vurguladı.

Gerekli hazırlıklar yapılmadığı taktirde kapanmanın dahi bir işe yaramayacağı uyarısında bulunan Hızal, bunun örneğinin 1 Temmuz öncesi yaşandığı belirtti.

Hızal, pandemi hastanesi başta olmak üzere altyapı eksikliklerinin giderilmesi, sürekli hizmet verecek ateş polikliniklerinin hizmete sokulması, temaslı takibini sağlayacak sistemin kurulması ve test sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.  

(ÖZ/HA)

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