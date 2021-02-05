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Hızal:  “Eczacıların uyarı ve endişeleri dikkate alınmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, kapanma döneminde eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeye yönelik Eczacılar Birliği tarafından yapılan uyarı ve endişelerin “haklı ve yerinde olduğunu” söyledi. 

05 Şubat 2021 Cuma 14:40
Hızal:  “Eczacıların uyarı ve endişeleri dikkate alınmalı”
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Yazılı açıklama yapan Hızal, Eczacılar Birliği’nin, kapanma döneminde tüm eczanelerin kapatılıp, sadece nöbetçi eczane sayısının iki katı kadar eczanenin 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet vermesinin eczane önlerinde kalabalıkların oluşmasına neden olabileceğine işaret etti.

Hızal ayrıca eczanelerin tedarikçi tanımına dahil edilmeyen ecza depolarının eczanelere ilaç tedariki yapamayacak olmasında ötürü de ilaç sıkıntısı yaşanabileceği yönünde endişeler ortaya koyduğunu belirtti. 

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Hızal, “Eczacıların bu haklı uyarı ve endişeleri dikkate alınarak, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. 

Kısıtlı eczane sayısından ötürü eczane önlerinde oluşacak olası kalabalıkların toplum sağlığı açısından risk taşıdığını belirten Hızal, “Dün Lefkoşa ve Mağusa’da ortaya çıkan PCR kalabalıkları ortadayken, benzer bir durumu yaratma olasılığı ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, yetkililere geç kalınmadan bu kararı düzeltme çağrısında bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 05.02.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
EczacılarHalil Hızal
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