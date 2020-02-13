Hırsızlıktan tutuklu şahsın evinden uyuşturucu çıktı

Girne’de önceden meydana gelen hırsızlık meselesinden zanlı olarak tutuklu bulunan A.A (E-23)’nın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.