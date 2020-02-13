banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120598
ALTIN
306.342
DOLAR
6.0552
STERLİN
7.8924
EURO
6.5784
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Hırsızlıktan tutuklu şahsın evinden uyuşturucu çıktı

Hırsızlıktan tutuklu şahsın evinden uyuşturucu çıktı

13 Şubat 2020 Perşembe 11:50
Hırsızlıktan tutuklu şahsın evinden uyuşturucu çıktı

GİRNE’DE UYUŞTURUCU…HIRSIZLIKTAN TUTUKLU ŞAHSIN EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

banner317
Girne’de önceden meydana gelen hırsızlık meselesinden zanlı olarak tutuklu bulunan A.A (E-23)’nın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

banner335
Son Güncelleme: 13.02.2020 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat Cumartesi GAÜ Spectrum Sahnesi’nde
“Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat Cumartesi GAÜ Spectrum Sahnesi’nde
Uyuşturucudan 4 tutuklu
Uyuşturucudan 4 tutuklu
Dr.Sadık Akyar: “Rumların füze sistemi alması boşa harcanan para”
Dr.Sadık Akyar: “Rumların füze sistemi alması boşa harcanan para”
Hazine Sen, hükümeti asgari ücret konusunda verdiği kararı yeniden gözden geçirmeye davet etti
Hazine Sen, hükümeti asgari ücret konusunda verdiği kararı yeniden gözden geçirmeye davet etti
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
Yenierenköy’de sahilde bulunan cesedin kimliğini tespit için DNA testi yapılıyor
Yenierenköy’de sahilde bulunan cesedin kimliğini tespit için DNA testi yapılıyor
Özyiğit: “Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı”
Özyiğit: “Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı”
Sağlık Bakanı Pilli Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Pilli Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nı ziyaret etti
Çalıştığı süpermarketten et çalan kasap tutuklandı
Çalıştığı süpermarketten et çalan kasap tutuklandı
Tatar: “Türkler, Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hak sahibidirler”
Tatar: “Türkler, Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hak sahibidirler”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim