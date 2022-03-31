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Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı

Lefkoşa ve Gönyeli’de meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında benzer suçlardan Girne’de tutuklu bulunan M.T.’nin (E-31), yeni suçları ortaya çıkarıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 22:45
Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı

Polisin gece saatlerindeki açıklamasına göre, bazı iş yerlerinden para ve sigara çaldığı tespit edilen zanlının hırsızlık yaptığı belirlenen iş yerleri ve çaldıkları şöyle sıralandı:

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“Lefkoşa'da Tezer Market’ten 3 bin TL nakit para ile toplam 2 bin 84 TL değerinde muhtelif sigara ve tütün ürünleri, Karadağ Market’ten 800 TL nakit para ve 18 bin 895 TL değerinde muhtelif sigaralar, Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden 4 bin TL nakit para, Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2 bin TL nakit para ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3 bin 965 TL nakit para.”

Polis soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 01.04.2022 00:07
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