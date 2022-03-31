Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı

Polisin gece saatlerindeki açıklamasına göre, bazı iş yerlerinden para ve sigara çaldığı tespit edilen zanlının hırsızlık yaptığı belirlenen iş yerleri ve çaldıkları şöyle sıralandı:
Polis soruşturması sürüyor.
Lefkoşa ve Gönyeli’de meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında benzer suçlardan Girne’de tutuklu bulunan M.T.’nin (E-31), yeni suçları ortaya çıkarıldı.
Polisin gece saatlerindeki açıklamasına göre, bazı iş yerlerinden para ve sigara çaldığı tespit edilen zanlının hırsızlık yaptığı belirlenen iş yerleri ve çaldıkları şöyle sıralandı:
Polis soruşturması sürüyor.