banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
5G konusunda uzlaşı!
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi
Hayat pahalılığı ödemesi yapıldı
banner405

Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Öztekin bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 15:49
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Öztekin bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban zanlı Hasan Öztekin’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şaban, zanlının Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tağmaç Mehmet’in yaptığı Atensa Kağıt Sanayi Limited isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan 2021 ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50.642.81 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Kasım 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Şaban, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Şaban, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması  koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hasan öztekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
İzcan: “TL yerine Euro kullanımına geçilmelidir”
İzcan: “TL yerine Euro kullanımına geçilmelidir”
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Sucuoğlu'nun ziyaretleri
Sucuoğlu'nun ziyaretleri
Okullardaki vaka sayıları artıyor
Okullardaki vaka sayıları artıyor
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Meclis Takımı, Londra Türk Masterleri ile karşılaştı
Meclis Takımı, Londra Türk Masterleri ile karşılaştı
Dayanışma Evi, 10. yılını yeni logo ile kutladı
Dayanışma Evi, 10. yılını yeni logo ile kutladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim