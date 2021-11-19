Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Öztekin bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban zanlı Hasan Öztekin’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şaban, zanlının Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tağmaç Mehmet’in yaptığı Atensa Kağıt Sanayi Limited isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan 2021 ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50.642.81 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Kasım 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Şaban, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Şaban, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.