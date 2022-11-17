Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıktı!

Haspolat’ta faaliyet gösteren UKÜ kütüphanesi içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag’ın 28 Ekim 2022 tarihinde 16.30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan kütüphane içerisinde ayni kütüphane içerisinde çalışma masası üzerinde bulunan M.M.K’ye ait olan 1 adet rolex marka bayan kol ve şahsi çantası içerisinde bulunan toplam 700 TL parayı sirkat edilmesi olayına methaldar olduğunu söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine 14 Kasım tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güvenlik Biriminden alınan bilgide rolex saat ile parayı çalan kişinin güvenlik kameralarından tespit edildiğinin bildirildiğini söyledi. Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag isimli şahıs tespit edildiği ve rolex marka kol saati tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin

uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayıp, 2 bin TL nakdi teminat yatırması, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)