banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıktı!
Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıktı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda karar açıklandı
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda...
Gönyeli'de ev yangını!
Gönyeli'de ev yangını!
GAÜ’den Girne Koleji Ziyareti
GAÜ’den Girne Koleji Ziyareti
DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan'ı Destekleme Kararı Aldı
DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye...
banner405

Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıktı!

17 Kasım 2022 Perşembe 13:34
Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıktı!

Haspolat’ta faaliyet gösteren UKÜ kütüphanesi içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag’ın 28 Ekim 2022 tarihinde 16.30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan kütüphane içerisinde ayni kütüphane içerisinde çalışma masası üzerinde bulunan M.M.K’ye ait olan 1 adet rolex marka bayan kol ve şahsi çantası içerisinde bulunan toplam 700 TL parayı sirkat edilmesi olayına methaldar olduğunu söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine 14 Kasım tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güvenlik Biriminden alınan bilgide rolex saat ile parayı çalan kişinin güvenlik kameralarından tespit edildiğinin bildirildiğini söyledi. Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag isimli şahıs tespit edildiği ve rolex marka kol saati tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin
uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayıp, 2 bin TL nakdi teminat yatırması, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli'de ev yangını!
Gönyeli'de ev yangını!
GAÜ’den Girne Koleji Ziyareti
GAÜ’den Girne Koleji Ziyareti
Patlayıcı madde ithal ve tasarrufundan tutuklandı!
Patlayıcı madde ithal ve tasarrufundan tutuklandı!
DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan'ı Destekleme Kararı Aldı
DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan'ı Destekleme Kararı Aldı
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ayrı bölgede hırsızlık!
Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Bir peşkeş daha!
Bir peşkeş daha!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim