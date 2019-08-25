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Hırsızlık zanlısı kiracı mahkemeye çıkarıldı...

Lefkoşa’da bir evin bahçesi içerisinde bulunan bir fabrikaya ait eşyaları ve hammaddeleri çalan zanlı Süleyman Aslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hırsızlık zanlısı kiracı mahkemeye çıkarıldı...

Lefkoşa’da bir evin bahçesi içerisinde bulunan bir fabrikaya ait eşyaları ve hammaddeleri çalan zanlı Süleyman Aslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:19
Hırsızlık zanlısı kiracı mahkemeye çıkarıldı...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 24 Ağustos’ta saat 16.00’da karakola gelen İskele'de sakin Ata Tepe’nin yaptığı şikayette kendisine ait Şafak Sokak no 4 Çağlayan Lefkoşa adresindeki ikametgahın ön bahçesi içerisinde bulunan kapatmış olduğu fabrikasında kullandığı, 1 adet Niplin Pres makinesi, 1 adet ağaç sıvama ve tornolama makinesi, 1 adet Kenet pres makinesi, 2 adet J.A.V tipi filtre sarma makinası, 1 adet sanayi tipi punto kaynak makinesi, 21 adet 200 litrelik variller içerisinde bulunan 250 kiloluk macun kıvamındaki P.V.C hammaddesinin demirden mamul çeşitli kalıp ve tezgahların ve 1 varil dop yağını, 10.03.2019 ve 02.08.2019 tarihleri ile 11.30 ve 12. 00 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin Süleyman Aslan, tarafından sirkat edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

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Polis, bu mesele ile ilgili olarak Lefkoşa'da sakin Süleyman Aslan’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Polis, yine bu mesele ile ilgili Süleyman Aslan’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis,  mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğundan zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı mahkemeden özür dileyere,  bu yaşıma kadar hiçbir suça karışmadım. Komşuların baskısıyla bu suçu işledim. Bu eşyaların kokusundan tüm mahalle olarak şikayetçiydik. Mal sahibinden de kaldırması için rica etmiştik ama yapmadı dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı  üç gün tutuklu kalmasına emri verdi.

Son Güncelleme: 25.08.2019 15:23
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