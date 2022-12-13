Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Alayköy'de meydana gelen hurda hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Kurdaş ve Kasım Topaloğluları mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı. Polis, Emir Ahmet huzurda bulunan zanlı İbrahim Kurdaş ve zanlı Kasım Topaloğluları’nın Sirkat ve Mülke Tecavüz suçlarından methalder olduklarını belirtti. Polis, 10.12.2022 tarihinde 10:30 raddelerinde Alayköy'de 2.Ağıllar Bölgesinde Alayköy'de sakin Mustafa Akdöl'ün kullanımında bulunan mandıra icerisinde muhafaza ettiği toplam değerleri yaklaşık 2.000 TL olan hurda 2 adet su sebili, 1 adet çamaşır makinesi, 4 adet aliminyumdan mamül kazan, miktarını hatırlamadığı bakırdan mamül tava, 1 adet mutfak teknesi,metresini hatırlamadığı iç kısmı bakırdan mamül kablolar ve akü takviye kablosu, aliminyumdan mamul kapı ve duşa kabin çerçevelerinin sirkat edilmesi ile ilgili olarak şikayet alındığını anlattı. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak ileri tahkikat neticesinde 10.12.202 tarihinde olay saatlerinde Bostancı'da sakin zanlı İbrahim Kurdaş ve aynı yerde sakin zanlı Kasım Topaloğluları ile birlikte kullanımında bulundurduğu SV 834 plakalı tek kabin aracın Alayköy Bölgesine geldiği ve çalınan malzemelerle benzer malzemeleri araçlarında yüklü olarak yine Alayköy Bölgesinden ayrıldıkları ile ilgili olarak kamera görüntülerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlıların Güzelyurt'ta tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, “Mesele ile ilgili olarak tahkikatımız yeni başlamış olup zanlı Kurdaş yapılan ilk soruşturmasında vermiş olduğu sözlü beyanında konu bahsi eşyaları Aydınköy'de bulunan bir hurdacıya satmış olduğunu söylemiş olup bunun tespitini yapılması gerekmektedir. Alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve emarelerin tespiti gerekmektedir” dedi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile polis hücrelerinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün süre ile polis hücrelerinde tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)