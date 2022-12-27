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Hırsızlık üstüne hırsızlık

27 Aralık 2022 Salı 13:52
Hırsızlık üstüne hırsızlık

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Niewon Garbie ve Issac Bkai mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, huzurda bulunan zanlı 1 Niewon Garbie, zanlı 2 Issac Bkaı’nin sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.12.2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde "GUESS" isimli konfeksiyon mağazasında Lefkoşa'da sakinler Niewon Garbıe (E-22) ve Issac Bkaı’nin (E-20) mağaza içerisinden toplam değerleri 649 TL değerinde olan siyah renk erkek tshirtini sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde "Passion" isimli konfeksiyon
mağazası içerisinden toplam değerleri 2550 TL değerinde olan toplam 4 adet erkek tshirt ve 1 adet erkek kot pantolonu sirkat ettiklerini söyledi. Polis, aynı gün saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da "VANS" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2187 TL değerinde olan 3 adet erkek tshirtü sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da "Kılıf&Kılıf" isimli telefon aksesuarı mağazası içerisinden toplam değerleri 1100 TL değerinde olan 1 adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını sirkat ettiklerini söyledi. Polis, bahse konu emarelerin
emare alındığını ve zanlıların mahkeme emri gereğince temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların herhangi bir gönüllü ifade vermediklerini, tahkikatımız yeni başladığını ve temin edilmesi gereken kamera kayıtları ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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