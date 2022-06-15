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Hırsızlar dur durak demiyor 20 adet kuzuyu çaldılar

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:04
Hırsızlar dur durak demiyor 20 adet kuzuyu çaldılar

HIRSIZLAR DUR DURAK DEMİYOR 20 ADET KUZUYU ÇALDILAR

Ergün YAHAT

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Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.Mutluyaka köyü muhtarı Buran Dirensoy'a ait mandıradan kimliği belirsiz kişilerce 20 adet kesime hazır kuzu çalındı.Polis şimdi her yerde kuzu hırsızlarını ararken,Buran Dirensoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arkadaşlar, dün gece mutluyaka köyünde 20 adet kuzu mandıramdan çalınmıştır. Olay polise intikal etmiştir. Dün akşam veya bir kaç gün önce süpheli van araç köyümüzden, bağ ve bahçenizden geçmiş ise bana bildirmenizi rica ederim. Ayrıca mesele, kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde alacağınız kurbanın mutlaka kulak numarasını görmek isteyin ve kayit alın.

Dinen yapacağınız görevi, bilmeden birilerinin hakkına girmiş olmayın. Kulak numarasını ısrarla vermek istemeyen satıcıyı polise sikayet edin!... Allah hiç kimseyi malına göz dikecek sahtekarlarla karşılaştırmasın.

Dikkatli olun hayvancı kardeşlerim.

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