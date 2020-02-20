banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118120
ALTIN
315.603
DOLAR
6.0885
STERLİN
7.8437
EURO
6.5721
TC MAARİF OKULLARI
TC MAARİF OKULLARI
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Amaç süper, geleceğe dikkat
Amaç süper, geleceğe dikkat

Hipertansiyon GAÜ’de konuşuldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Hipertansiyon Paneli, GAÜ Milenyum Senato’da gerçekleşti.

Hipertansiyon GAÜ’de konuşuldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Hipertansiyon Paneli, GAÜ Milenyum Senato’da gerçekleşti.

20 Şubat 2020 Perşembe 12:46
Hipertansiyon GAÜ’de konuşuldu
banner337

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Hipertansiyon Paneli, GAÜ Milenyum Senato’da gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren, GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Akademisyeni Doç.Dr.Hasan Zafer Acar; Hipertansiyon yani yüksek tansiyonun dünyada ki en büyük ölüm sebeplerinden biri olduğunu belirterek bir çok hastalığında habercisi olduğunu ifade etti.

Dr.Hüseyin Cenkler, hipertansiyonun insanın sinsi düşmanı olduğunu,yetişkinlerin üçte birini etkilediğini, belirtilerinin genellikle sık başağrısı,görüntü kayması,göğüs ağrısı ve geceleri sık sık idrara çıkılması olduğunu ifade ederek  açıklamalarına şu şekilde devam etti; “ Dünyada, ölümün en sık nedeni başta felç,kalp yetmezliği, periferik vasküler hastalıklar, aort disseksiyonu, böbrek yetmezliği, görme bozukluğu gibi hastalıkların risk faktörüdür.Bu risk faktörleri hipertansiyonun erken tanı ve tedavisi ile önlenebilen risk faktörleridir. Bunların dışında hipertansiyonun kesin ve net tedavisi olmamasına ragmen potasyum içeren sebze ve meyveler tüketerek,yağlı yiyeceklerden uzak durarak hipertansiyon oluşum riskini en aza indirebiliriz. Kan basıncısını evrelemek, hastanın toplum kardiovasküler riskini saptamak, seconder hipertansiyon ipuçlarını tespit etmek hipertansiyonun başlangıç değerlendirmeleridir. Ölçümün doğru sonuçlar verebilmesi için ölçüm öncesi tütün ve kafeinden en az 30 dakika uzak durulmalıdır. Panik atak ve White Coat Sendromu olan hastalarda farklı teknikler uygulanır” dedi.

Stresin tansiyonu etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Cenkler; “Stres anında tansiyon, stres hormanları nedeniyle yükselir. Bazı kişiler psikolojik yapıları nedeniyle panik yaparlar ve bu esnada tansiyonda 160/90’a kadar çıkar. Eğer ölçülen tansiyon 160’ın üzerinde ise hasta hem panik atak hemde hipertansiyon olma ihtimali yüksektir. Tanıyı koyabilmek için bir hafta boyunca günde iki defa düzenli ölçüm yapılması ve gerekirse hastaya holter monitor takılıp 24 saat boyunca izlenmesi gerekmektedir” dedi.

banner317


GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Barlas Aytaçoğlu; “Hipertansiyon, sağlık alanında çalışan herkesin ortak kaygısıdır ve hasta doktora geldiğinde bakıldığı ilk şey hastanın tansiyonudur. Çünkü  kan basıncı insanın yaşamsal bulguların temelini oluşturur.  Tansiyonun %95 daha herhangi bir net sebebi bulunmamaktadır. %5’ide  böberek ve damar hastalıklarına bağlı olaral, tumor, adenoma, vasküler, reno-vasküler, hipertiriodu olarak belirlenmiştir.Düzensiz bir hayata sahipsek hayat tarzımızı değiştirip daha düzenli bir hale sokarak, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirip dengeli beslenirsek ve doktor kontrolünde gerekli tanılar ve tedaviler belirlendikten sonra ilaç tedavisi ile hipertansiyon riskini azaltabiliriz” ifadelerinde bulundu.


Hipertansiyona etki eden faktörler hakkında açıklamarda bulunan Aytaçoğlu; “Kilo,yetersiz fiziksel aktiviteler, stress, aşırı alkol tüketimi, aşırı tuz tüketimi, tütün alışkanlığı,duygusal ruh halleri gibi nedenler hipertansiyonu etkilenleyen önemli faktörlerdir” dedi.

 

banner335
Anahtar Kelimeler:
HipertansiyonGaüGirne Amerikan üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden DP'ye red!
Anayasa Mahkemesi'nden DP'ye red!
Bay-sen Brtk’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmadığı Gerekçesiyle Eylem Yaptı
Bay-sen Brtk’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmadığı Gerekçesiyle Eylem Yaptı
ETUCE üyesi 6 sendikadan ortak konferans
ETUCE üyesi 6 sendikadan ortak konferans
LBO’dan “Unutulmayan Türkçe Şarkılar“ konseri
LBO’dan “Unutulmayan Türkçe Şarkılar“ konseri
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 yataklı yoğun bakım servisi hizmete açıldı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 yataklı yoğun bakım servisi hizmete açıldı
İki toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı”na 24 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek
İki toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı”na 24 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek
Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği imar planı istedi
Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği imar planı istedi
Tatar: “Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak“
Tatar: “Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak“
YKP, Avrupa Sol Parti toplantısına katılacak
YKP, Avrupa Sol Parti toplantısına katılacak
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim