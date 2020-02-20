Hipertansiyon GAÜ’de konuşuldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Hipertansiyon Paneli, GAÜ Milenyum Senato’da gerçekleşti.



Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren, GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Akademisyeni Doç.Dr.Hasan Zafer Acar; Hipertansiyon yani yüksek tansiyonun dünyada ki en büyük ölüm sebeplerinden biri olduğunu belirterek bir çok hastalığında habercisi olduğunu ifade etti.



Dr.Hüseyin Cenkler, hipertansiyonun insanın sinsi düşmanı olduğunu,yetişkinlerin üçte birini etkilediğini, belirtilerinin genellikle sık başağrısı,görüntü kayması,göğüs ağrısı ve geceleri sık sık idrara çıkılması olduğunu ifade ederek açıklamalarına şu şekilde devam etti; “ Dünyada, ölümün en sık nedeni başta felç,kalp yetmezliği, periferik vasküler hastalıklar, aort disseksiyonu, böbrek yetmezliği, görme bozukluğu gibi hastalıkların risk faktörüdür.Bu risk faktörleri hipertansiyonun erken tanı ve tedavisi ile önlenebilen risk faktörleridir. Bunların dışında hipertansiyonun kesin ve net tedavisi olmamasına ragmen potasyum içeren sebze ve meyveler tüketerek,yağlı yiyeceklerden uzak durarak hipertansiyon oluşum riskini en aza indirebiliriz. Kan basıncısını evrelemek, hastanın toplum kardiovasküler riskini saptamak, seconder hipertansiyon ipuçlarını tespit etmek hipertansiyonun başlangıç değerlendirmeleridir. Ölçümün doğru sonuçlar verebilmesi için ölçüm öncesi tütün ve kafeinden en az 30 dakika uzak durulmalıdır. Panik atak ve White Coat Sendromu olan hastalarda farklı teknikler uygulanır” dedi.



Stresin tansiyonu etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Cenkler; “Stres anında tansiyon, stres hormanları nedeniyle yükselir. Bazı kişiler psikolojik yapıları nedeniyle panik yaparlar ve bu esnada tansiyonda 160/90’a kadar çıkar. Eğer ölçülen tansiyon 160’ın üzerinde ise hasta hem panik atak hemde hipertansiyon olma ihtimali yüksektir. Tanıyı koyabilmek için bir hafta boyunca günde iki defa düzenli ölçüm yapılması ve gerekirse hastaya holter monitor takılıp 24 saat boyunca izlenmesi gerekmektedir” dedi.



GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Barlas Aytaçoğlu; “Hipertansiyon, sağlık alanında çalışan herkesin ortak kaygısıdır ve hasta doktora geldiğinde bakıldığı ilk şey hastanın tansiyonudur. Çünkü kan basıncı insanın yaşamsal bulguların temelini oluşturur. Tansiyonun %95 daha herhangi bir net sebebi bulunmamaktadır. %5’ide böberek ve damar hastalıklarına bağlı olaral, tumor, adenoma, vasküler, reno-vasküler, hipertiriodu olarak belirlenmiştir.Düzensiz bir hayata sahipsek hayat tarzımızı değiştirip daha düzenli bir hale sokarak, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirip dengeli beslenirsek ve doktor kontrolünde gerekli tanılar ve tedaviler belirlendikten sonra ilaç tedavisi ile hipertansiyon riskini azaltabiliriz” ifadelerinde bulundu.Hipertansiyona etki eden faktörler hakkında açıklamarda bulunan Aytaçoğlu; “Kilo,yetersiz fiziksel aktiviteler, stress, aşırı alkol tüketimi, aşırı tuz tüketimi, tütün alışkanlığı,duygusal ruh halleri gibi nedenler hipertansiyonu etkilenleyen önemli faktörlerdir” dedi.