Hindistan\'da Bina Çöktü: 14 Ölü

SOLAN KENTİNDE ÇÖKEN 4 KATLI BİNANIN ENKAZINDA KALAN 14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara, 15 Temmuz 19 : Hindistan'ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 4 katlı bir bina çöktü.
Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerden 13'ü asker 1'i sivil 14 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'da muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül sezonunda, kötü inşa edilmiş duvar ve binalar sık sık çöküyor.
(AA/AK/HÖ)