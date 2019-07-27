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Hilmi Bolel bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Hilmi Bolel bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:54
Hilmi Bolel bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

HİLMİ BOLEL BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ergün YAHAT

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KKTC’de ilk defa görülen “Batı Nil Virüsü” nedeniyle Hilmi Bolel yaşamını yitirmişti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım servisinde “Batı Nil Virüsü” nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden 62 yaşındaki Hilmi Bolel, bugün ikindi namazının ardından köyü Ötüken'de ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer yandan, dün tespit edilen üç vakanın ardından 7 kişi daha “Batı Nil Virüsü” şüphesi ile hastanede gözetim altına alındı. Söz konusu kişilerin kan tahlillerinin Türkiye’ye gönderildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla KKTC’de üç “Batı Nil Virüsü” vakası tespit edildiğini duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Güney’de de bir vakanın tespit edildiği bildirilmişti.

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