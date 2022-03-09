Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan üreticilerine verilen hibe arpa projesinin 11 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi.
Hibe arpa projesi uzatıldı
Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan üreticilerine verilen hibe arpa projesinin 11 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi.
09 Mart 2022 Çarşamba 15:15
Kurumdan yapılan açıklamada, “Projenin sonlanmasının ardından üreticilerimizin sahip oldukları haklarından dolayı mağdur olmamaları adına 11 Mart tarihine kadar TÜK şubelerinden arpalarını almaları gerektiği hususunda yapılan son çağrıdır” denildi.
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