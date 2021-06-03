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Heykelin Büyük Ustası Auguste Rodin’in Eserleri The Arkın Rodin Collection Gallery’de

The Arkın Rodin Collection Gallery ve Art Rooms Galleri Küratörü Oya Silbery ve ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci, birlikte katıldıkları bir televizyon programında geçtiğimiz hafta ziyarete açılan The Arkın Rodin Collection Gallery ve Art Rooms Galleri’nin 10. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:11
Heykelin Büyük Ustası Auguste Rodin’in Eserleri The Arkın Rodin Collection Gallery’de
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Erbil Arkın’ın senelerdir kendine özel olarak sakladığı “Auguste Rodin Koleksiyonu” geçtiğimiz hafta ziyarete açıldı. Koleksiyon ile ilgili açıklama yapan Galeri’nin Küratörü Oya Silbery, “Doğu Akdeniz’in bilinen en büyük Auguste Rodin koleksiyoneri olan Erbil Arkın, koleksiyonun ilk heykelini 2005 yılında satın almıştır. Koleksiyonun başlangıcından günümüze kadar her biri dünya mirası kabul edilen 26 adet eser daha koleksiyonuna eklemiş ve The Arkın Rodin Collection Gallery’de izleyiciyle paylaşıma açılmıştır. Kıbrıs için müthiş bir değer olan Rodin koleksiyonun toplumun, özellikle gençlerin kültür yatırımına katkısı çok büyük olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Erbil Arkın, Rodin’le 16 yaşındayken tanıştı”

Küratör Oya Silbery, Erbil Arkın’ın Auguste Rodin’le nasıl tanıştığını şöyle anlattı: “Henüz 16 yaşında bir gençken Erbil Arkın, Londra’daki Tate Gallery’de ilk kez bir Auguste Rodin eseriyle karşılaşıyor. Arkın, Rodin’in The Kiss (Öpüş) adlı heykelinin önünde adeta büyüleniyor. Bu karşılaşmanın ardından kütüphaneden kitaplar alıp Rodin’i araştırmaya başlıyor ve araştırması ilerledikçe kendisiyle Rodin arasında oldukça güçlü bir ruhsal bağ oluşuyor. Güzel Sanatlar Kolejini bitirdikten sonra, De Montfort Üniversitesi’nde Endüstriyel Tasarım eğitimi alan Erbil Arkın’ın sanata olan ilgisi, tutkusu gittikçe derinleşiyor. Burada görüyoruz ki bir gencin bir sanat eserinin etkisiyle biçimlenen yaşantısı yıllar sonra bir tolumun kültür yatırımına katkıda bulunuyor.”

Silbery, Erbil Arkın’ın Rodin’le tanışma hikâyesinin sanat eserlerinin genç izleyiciler üzerindeki etkisine güzel bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci, The Arkın Rodin Collection Gallery’de, öğrencilere modern sanat eserlerini, heykelin büyük ustası Rodin’in heykelleri aracılığıyla gösterebilmenin ARUCAD’ın vizyonunu yansıttığını ve öğrenciler için eşi bulunmaz bir fırsat olduğuna değindi.

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“Klasikten moderne geçiş: Rodin’in sanatı”

Eser Keçeci, programda ayrıca, Rodin’in empresiyonist (izlenimci) anlayışla ışığı baz alarak yaptığı çalışmalarıyla heykel sanatını klasikten moderne nasıl taşıdığını anlattı. Rodin’in eserlerinde fark edebileceğimiz yarım kalmışlık hissine değindi.

“Art Rooms Galerinin onuncu yılı”

Girne’deki Art Rooms Galeri’nin kurulması fikrinin Erbil Arkın’ın olduğuınu belirten ve Galeri’nin bu yık 10. yılını doldurduğunu aktaran Küratör Silbery, “10 yıllık süre boyunca uluslararası anlamda da önem taşıyan 70’den fazla çağdaş sanat sergileri ve söyleşileri düzenlendik” dedi.

Oya Silbery, 3 Haziran’dan itibaren Kıbrıs çağdaş sanatının en önemli isimlerinden birisi olan Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” adlı sergisinin açılacağının duyurusunu yaptı.

The Arkın Rodin Collection Gallery, paha biçilmez 27 özel koleksiyon parçasıyla Girne’deki The Clock Tower’da, hafta içi ve hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arasında, 0392 650 11 11 numaralı telefondan randevu alınarak ziyaret edilebilir.

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