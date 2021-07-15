“Heykele Hayır Platformu” HP, TDP ve CTP’yi ziyaret ederek destek istedi

“Heykele Hayır Platformu” temsilcileri, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’la ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde “Asil Köylü” heykeli projesine karşı olma gerekçelerini ortaya koyarak, partilerden destek istedi.

Heykele Hayır Platformu’ndan yapılan açıklamada, Platformun, “Asil Köylü” heykeli projesine karşı 50’den fazla sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturulduğu belirtilirken, mecliste temsil edilen üç parti başkanı ile gerçekleştirilen görüşme de değerlendirildi.



Açıklamada, “Her üç siyasi parti başkanıyla da yapılan görüşmede platformla paralel bir bakış açısına sahip oldukları ve kendi yetkili kurullarında değerlendirmeler yaparak, gerek projeye karşı duruş sergileme gerekse platformun gerçekleştireceği eylemlere destek verebileceklerini ifade etmeleri tarafımızdan son derece olumlu karşılanmıştır” denildi.Açıklamada, doğaya hançer gibi saplanacağı, devasa boyutlarıyla her yerden görüneceği, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşeceği savunulan “Asil Köylü” heykelinin, toplumun kendi değerleri yerine “bir zenginin ölümsüz olma çabası” olarak göründüğü de ifade edildi.