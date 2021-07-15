banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de...
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

“Heykele Hayır Platformu” HP, TDP ve CTP’yi ziyaret ederek destek istedi

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:00
“Heykele Hayır Platformu” HP, TDP ve CTP’yi ziyaret ederek destek istedi

“Heykele Hayır Platformu” temsilcileri, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’la ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde “Asil Köylü” heykeli projesine karşı olma gerekçelerini ortaya koyarak, partilerden destek istedi.
Heykele Hayır Platformu’ndan yapılan açıklamada, Platformun, “Asil Köylü” heykeli projesine karşı 50’den fazla sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturulduğu belirtilirken, mecliste temsil edilen üç parti başkanı ile gerçekleştirilen görüşme de değerlendirildi.

banner341
Açıklamada, “Her üç siyasi parti başkanıyla da yapılan görüşmede platformla paralel bir bakış açısına sahip oldukları ve kendi yetkili kurullarında değerlendirmeler yaparak, gerek projeye karşı duruş sergileme gerekse platformun gerçekleştireceği eylemlere destek verebileceklerini ifade etmeleri tarafımızdan son derece olumlu karşılanmıştır” denildi.
Açıklamada, doğaya hançer gibi saplanacağı, devasa boyutlarıyla her yerden görüneceği, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşeceği savunulan “Asil Köylü” heykelinin, toplumun kendi değerleri yerine “bir zenginin ölümsüz olma çabası” olarak göründüğü de ifade edildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 15.07.2021 18:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi yaz tatili çocuk atölyeleri Takı Atölyesiyle devam etti
Girne Belediyesi yaz tatili çocuk atölyeleri Takı Atölyesiyle devam etti
Hasipoğlu: Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde resmi toplantıya katılacak
Hasipoğlu: Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde resmi toplantıya katılacak
Kıb-Tek çalışanı iş kazası geçirdi
Kıb-Tek çalışanı iş kazası geçirdi
Araç sahipleri harç ödemelerini “AKOS” üzerinden yapabilecek
Araç sahipleri harç ödemelerini “AKOS” üzerinden yapabilecek
Bayındırlık Bakanı Canaltay cunta darbesi yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı
Bayındırlık Bakanı Canaltay cunta darbesi yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı
Gülseren’de geçen yıl karaya oturan tanker kurtarıldı
Gülseren’de geçen yıl karaya oturan tanker kurtarıldı
Görmezler Derneğinden bilgisayar desteği
Görmezler Derneğinden bilgisayar desteği
Din İşleri Başkanı Atalay “Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bu gece sela okunacağını belirtti
Din İşleri Başkanı Atalay “Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bu gece sela okunacağını belirtti
Meclis Başkanı Sennaroğlu Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Sennaroğlu Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu heyetini kabul etti
İlk Kıbrıslı Türk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayatını konu alan belgeselin çekimleri tamamlandı
İlk Kıbrıslı Türk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayatını konu alan belgeselin çekimleri tamamlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim