Heykele Hayır Platformu heykel projesinin gündemden kaldırılmasını istedi

Heykele Hayır Platformu yaptığı yazılı açıklamada, “Bizler Heykele Hayır Platformu olarak Orman Dairesi’nin bu net görüşü sonrası umuyoruz ki toplumsal bir yıkım projesi olacağı gün gibi ortaya çıkan ve hukuken yapılamayacağı da aşikâr olan Asil Köylü Heykeli Projesi artık Girne Belediyesi’nin gündeminden çıkar ve Erbil Arkın ve ARUCAD da derhal bu projesi hayata geçirmekten vazgeçer” denildi.

Açıklamada ayrıca, Orman Dairesinin görüşlerinin belirtildiği yazıda söz konusu orman arazisine sadece spor ve rekreasyon alanları yapılabileceğinin belirtildiği kaydedildi.



