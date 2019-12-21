Herkesin uğrak yeri olmaya devam ediyor

Ergün YAHAT

Bilge Baklava Sarayı’nın Girne Karakum şubesi siyasetin iş dünyasının zirvesine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Her gün gerek siyasiler, iş adamları yanında basın mensuplarının uğrak yeri olan Bilge Baklava Sarayı Direktörü Mehmet Bulanık gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor.

Bugün yine esnaflar yanında dernek başkanları, Başbakan Ersin Tatar, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milletvekilleri Kutlu Evren ile Özdemir Berova ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’da Bilge Baklava salanunu ziyaret edenler arasında idi iş adamı Mehmet Bulanık “Bizleri ziyaret eden herkese teşekkürü bir borç bilirim dedi.”