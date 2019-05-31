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Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında "kamusal Sanatın Serüvenı" Çalıştayı Yapıldı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 : Kamusal, kamu ve sivil alan gibi farklı terimlerin kuramsal içeriklerinin dünyadan örnekler ile aktarıldığı

Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında "kamusal Sanatın Serüvenı" Çalıştayı Yapıldı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 : Kamusal, kamu ve sivil alan gibi farklı terimlerin kuramsal içeriklerinin dünyadan örnekler ile aktarıldığı

31 Mayıs 2019 Cuma 14:51
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 : Kamusal, kamu ve sivil alan gibi farklı terimlerin kuramsal içeriklerinin dünyadan örnekler ile aktarıldığı "Kamusal Sanatın Serüveni" çalıştayı EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde, Avrupa Birliği finansmanlı Herkes İçin Sanat Projesi kapsamında düzenlendi.
EMAA Başkent Sanat Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre çalıştayda, bu kavramların; sosyal, politik ve ekonomik perspektiflerden düşünülerek, mekan algısı içinde nasıl ele alınabileceği aktarıldı.
Çalıştayda küratör ve sanat eleştirmeni Fulya Erdemci; anıtlar, yerleştirmeler, mekana özgü projeler, bianeller ve festivallerden farklı uyguma ve biçimleri örnek göstererek, kamusal alanda sanatın çoğulcu bakış açısı, mekanlarda bireysel, toplumsal ve coğrafik yaklaşımların nasıl şekil aldığı, hayata geçirildiği ve seyircilerle hangi kapsamlarda buluştuğunu katılımcılar ile paylaştı.
FULYA ERDEMCİ KİMDİR 

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Fulya Erdemci, İstanbul merkezli bir küratör ve sanat eleştirmenidir. Kamusal alanda sanat konusuna özel olarak odaklanan Erdemci, 25 yıldan uzun bir süredir mekan politikası, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümün kamusal alanların çeşitliliğini temsil edecek şekilde nasıl organize edilebileceği ile ilgili konularda sergiler ve sosyal katılım programları düzenlemekte ve yönetmektedir.
HERKES İÇİN SANAT PROJESİ...
Herkes İçin Sanat Projesi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe programı altında finanse edilmekte ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği tarafından yürütülmektedir.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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