Herkes Salamis ormanında ararken o Altınova deresinde bulundu

HERKES SALAMİS ORMANINDA ARARKEN O ALTINOVA DERESİNDE BULUNDU

Ergün YAHAT

Mormenekşe köyünde ikamet eden Mulla Pekrioğlu dün öğle saatlerinde doğadan ot toplamak için evden ayrılmış geri dönüş yapmayınca ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ailesi ve vatandaşlar bölgeye yakın Salamis ormanı ve çevresinde arama çalışmalarına başlatmıştı .

Mulla Pekrioğlu'nun aracı Altınova köyünde dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu

Pekrioğlu'nun aracını gören bir vatandaş akşam üzeri polisi arayıp bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaşlı adamı kurtarıp ailesine teslim etti.