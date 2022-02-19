banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Herkes Salamis ormanında ararken o Altınova deresinde bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Büyük balık küçük balıkları yuttu!
Büyük balık küçük balıkları yuttu!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak”
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün...
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet modelidir”
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet...
banner404

Herkes Salamis ormanında ararken o Altınova deresinde bulundu

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:28
Herkes Salamis ormanında ararken o Altınova deresinde bulundu

HERKES SALAMİS ORMANINDA ARARKEN O ALTINOVA DERESİNDE BULUNDU

Ergün YAHAT

banner341
Mormenekşe köyünde ikamet eden Mulla Pekrioğlu dün öğle saatlerinde doğadan ot toplamak için evden ayrılmış geri dönüş yapmayınca ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ailesi ve vatandaşlar bölgeye yakın Salamis ormanı ve çevresinde arama çalışmalarına başlatmıştı .

Mulla Pekrioğlu'nun aracı Altınova köyünde dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu

Pekrioğlu'nun aracını gören bir vatandaş akşam üzeri polisi arayıp bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaşlı adamı kurtarıp ailesine teslim etti.

banner360
Son Güncelleme: 19.02.2022 10:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Şubat çekilişi gerçekleşti!
18 Şubat çekilişi gerçekleşti!
Büyük balık küçük balıkları yuttu!
Büyük balık küçük balıkları yuttu!
Polis vatandaş seferber oldu her yerde aranıyor
Polis vatandaş seferber oldu her yerde aranıyor
UBP-DP ve YDP uzlaşmaya vardı
UBP-DP ve YDP uzlaşmaya vardı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma
Yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Halk Vakfı Yaşam Sitesi KTİMB’ye devrediliyor
Halk Vakfı Yaşam Sitesi KTİMB’ye devrediliyor
Hava yarın öğleye kadar yer yer yağmurlu
Hava yarın öğleye kadar yer yer yağmurlu
Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru
Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim