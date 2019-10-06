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“Herkes için konut teması içselleştirmeli"

UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Cemil Atakara, mimarların “Herkes için Konut” temasını içselleştirmesi gerektiğini açıkladı

“Herkes için konut teması içselleştirmeli"

UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Cemil Atakara, mimarların “Herkes için Konut” temasını içselleştirmesi gerektiğini açıkladı

06 Ekim 2019 Pazar 11:50
“Herkes için konut teması içselleştirmeli"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemil Atakara, 7 Ekim Dünya Mimarlık Günü kapsamında konuşarak, bu günün mesleğin değerlerinin çeşitli etkinliklerle toplum gündemine getirilmesi ve bu etkinlikler aracılığıyla akademik, profesyonel ve toplumsal bağlamda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Önceki yıllarda, “Daha iyi bir dünya için… Mimarlık” temasının belirlendiğini hatırlatan Atakara, bu yıl Uluslararası Mimarlar Birliği’nin “Mimarlık…Herkes için konut” temasını seçtiklerini açıkladı.

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Doç. Dr. Atakara, bu yılki tema çerçevesinde mimarların, düşük maliyetli/ekonomik/erişilebilen konuta yönelik nasıl katkı sağlayabileceklerine; mimarların kentsel sorumluluklarına, sürdürülebilir gelişim hedeflerine ve bu hedefler arasından özellikle, kentin ve insan yerleşimlerinin daha güvenli, kucaklayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kılınmasına odaklanıldığını kaydetti.

Her kesimden insanın çağdaş bir şekilde yaşam hakkı bulunduğunu aktaran Atakara, “Yaşam alanlarının çağdaş gereklere uygun olarak tasarlanması mimarların sorumluluğundadır, ancak erişilebilen/ekonomik konutlar üretilebilmesi için doğru devlet politikaları olması gerekmektedir” dedi.

Doç. Dr. Atakara, ülkemizde son zamanlarda imar planlarına önem verildiğini ancak imar planlarının üç ayağından biri olan ekonominin eksik kaldığını kaydetti. İmar planlarında uygulanan politikaların arazi değerlerini ve dolayısıyla konut maliyetlerini yükselttiğini belirten Atakara, yeşil alanların artırılmasına yönelik devlet politikaları bulunmadığını hatırlattı.

Doç. Dr. Atakara, değişen ekonomik şart ve ihtiyaçlar doğrultusunda konuta yönelik talebin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, kullanıcı memnuniyeti yanı sıra kentin bütünlüğünün, sürekliliğinin ve huzurunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini açıkladı. Tüm mimarların mimarlar gününü kutlayan Atakara, “Biz mimarlar olarak herkes için konut temasını içselleştirmeli ve toplumumuzda bu konuda farkındalık yaratmalıyız” dedi.

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Herkes Için Konut
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