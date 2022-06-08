banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ...
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum...
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir...
banner405

“Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir”

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:56
“Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir”

 Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir” diyerek, Sağlık Bakanlığı'nın halka güvenli gıda ve güvenli su temini için hem ithalatta hem yerli üretimde yasal sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Alturğa, gıda güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı'na düşen başlıca görevler arasında etkili gıda kontrolüyle güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması, kontrol sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ile gıda kaynaklı risklerin bilimsel yaklaşımla değerlendirilmesinin de önem taşıdığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Altuğra, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği” konferansına katılarak konuşma yaptı.

Bakan Altuğra konuşmasında, BM Genel Kurulu tarafından Aralık 2018’de alınan kararla, 2019 yılından itibaren her yıl 7 Haziranın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanılması kararlaştırıldığını anımsatarak, BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütünün, dünya genelinde gıda güvenliğini arttırma çabalarına öncülük etmekte ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda gıdayı üreten, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusu yapmakta olduğuna işaret etti.

2022 Dünya Gıda Güvenliği teması “Güvenli Gıda Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendiğine işaret eden Sağlık Bakanı, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

-“Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir”

“Kamu sağlığının korunabilmesi adına gıda güvenliğinin sağlanması zorunluluktur. Gıda güvenliği; erişilen gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zarardan uzak, sağlıklı ve vücuda yararlı olma halini ifade etmektedir. Gıda zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunmakla birlikte herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir. Bu ilkeden yola çıkarak bizler Sağlık Bakanlığı olarak bizler halkımıza güvenli gıda ve güvenli su temini için hem ithalatta hem yerli üretimde yasal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam etmekteyiz. Geleneksel üretim ve gıda bilimindeki gelişmelerin buluşturulması sonucu güvenli gıdaya erişimin mümkün olacağından yola çıkarak resmi kontrol mekanizması içerisinde gıda güvenliği ile ilgili denetimlere ve eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz.”

Bakan Altuğra, güvenli gıda üretiminde Sağlık Bakanlığı en önemli kurumlardan biri olduğunu ancak bakanlık olarak her zaman ilgili paydaşları olan Tarım Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.

Altuğra, “Gıda güvenliği açısından kamuya ve bizlere düşen başlıca görevler arasında etkili bir gıda kontrolü ile güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması ve kontrol sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, gıda kaynaklı risklerin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve toplumun güvenli bir kaynaktan bilgilendirilmesi de büyük önem taşımaktadır” ifadelerini de kullandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Sağlık Bakanlığından Mehmet Kösenli’nin eşinin iddialarına açıklama
Sağlık Bakanlığından Mehmet Kösenli’nin eşinin iddialarına açıklama
KGS-2 sınavı Cumartesi yapılıyor
KGS-2 sınavı Cumartesi yapılıyor
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi
Lefkoşa'da 3 farklı işyerinden hırsızlık
Lefkoşa'da 3 farklı işyerinden hırsızlık
Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...
Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim