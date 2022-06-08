Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir” diyerek, Sağlık Bakanlığı'nın halka güvenli gıda ve güvenli su temini için hem ithalatta hem yerli üretimde yasal sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Alturğa, gıda güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı'na düşen başlıca görevler arasında etkili gıda kontrolüyle güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması, kontrol sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ile gıda kaynaklı risklerin bilimsel yaklaşımla değerlendirilmesinin de önem taşıdığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Altuğra, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği” konferansına katılarak konuşma yaptı.

Bakan Altuğra konuşmasında, BM Genel Kurulu tarafından Aralık 2018’de alınan kararla, 2019 yılından itibaren her yıl 7 Haziranın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanılması kararlaştırıldığını anımsatarak, BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütünün, dünya genelinde gıda güvenliğini arttırma çabalarına öncülük etmekte ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda gıdayı üreten, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusu yapmakta olduğuna işaret etti.

2022 Dünya Gıda Güvenliği teması “Güvenli Gıda Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendiğine işaret eden Sağlık Bakanı, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

-“Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir”

“Kamu sağlığının korunabilmesi adına gıda güvenliğinin sağlanması zorunluluktur. Gıda güvenliği; erişilen gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zarardan uzak, sağlıklı ve vücuda yararlı olma halini ifade etmektedir. Gıda zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunmakla birlikte herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir. Bu ilkeden yola çıkarak bizler Sağlık Bakanlığı olarak bizler halkımıza güvenli gıda ve güvenli su temini için hem ithalatta hem yerli üretimde yasal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam etmekteyiz. Geleneksel üretim ve gıda bilimindeki gelişmelerin buluşturulması sonucu güvenli gıdaya erişimin mümkün olacağından yola çıkarak resmi kontrol mekanizması içerisinde gıda güvenliği ile ilgili denetimlere ve eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz.”

Bakan Altuğra, güvenli gıda üretiminde Sağlık Bakanlığı en önemli kurumlardan biri olduğunu ancak bakanlık olarak her zaman ilgili paydaşları olan Tarım Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.

Altuğra, “Gıda güvenliği açısından kamuya ve bizlere düşen başlıca görevler arasında etkili bir gıda kontrolü ile güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması ve kontrol sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, gıda kaynaklı risklerin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve toplumun güvenli bir kaynaktan bilgilendirilmesi de büyük önem taşımaktadır” ifadelerini de kullandı.